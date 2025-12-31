España

Jordi Albiol y el viaje de fin de año que acabó en tragedia: todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

El abogado y una mujer de Barcelona fallecieron en el siniestro, que también dejó a otra pareja herida y hospitalizada en Medina

El abogado Jordi Albiol falleció
El viaje turístico de fin de año de Jordi Albiol Plans, abogado y profesor universitario de Sant Boi de Llobregat, terminó en tragedia cuando sufrió un accidente de tráfico en Arabia Saudí junto a otros tres acompañantes. El suceso provocó la muerte de Albiol y de una mujer de Barcelona, y dejó a otras dos personas hospitalizadas en Medina: un hombre de 67 años en estado grave y una mujer de 53 con heridas leves.

Según información confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, los cuatro españoles formaban parte de dos parejas que recorrían el país en el marco de un viaje turístico. El accidente se produjo el pasado 30 de diciembre, a unos 1.000 kilómetros de Riad, durante un trayecto por carretera. Las autoridades saudíes comunicaron el fallecimiento de los dos viajeros y la hospitalización de los heridos.

Hasta el momento, las autoridades españolas y saudíes siguen coordinando la investigación y la gestión de la repatriación de los cuerpos, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de los heridos. Además, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

¿Quién era Jordi Albiol?

Jordi Albiol Plans contaba con una amplia experiencia en el ámbito del derecho mercantil y concursal, asesorando a empresas y particulares en situaciones de crisis empresarial, insolvencia y reestructuración. Fue socio y director del Departamento de Derecho Concursal en el despacho Rousaud Costas Duran (RCD). Ejerció como administrador concursal en procedimientos de gran complejidad y actuó como mediador y árbitro en conflictos empresariales.

El abogado Jordi Albiol (Universitat
Estudió Derecho en la Universitat Pompeu Fabra y Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Abat Oliba CEU, donde también obtuvo el doctorado en Derecho. Fue profesor de Derecho Mercantil en la Universitat de Barcelona, así como ponente y formador en instituciones profesionales y universidades. Presidía la Comisión de Mercantil, Concursal y de Actuaciones Judiciales del Collegi d’Economistes de Catalunya y era miembro activo del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

La alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, lamentó la pérdida y trasladó el pésame del municipio a su familia. “La ciudad está consternada por la pérdida de un vecino muy querido y respetado”, expresó la alcaldesa en declaraciones en su Instagram.

Condolencias e investigación en proceso

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, trasladó públicamente sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayó que el Govern se ha puesto a disposición de los afectados para todo lo que puedan necesitar. También el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, expresó su pesar por el fallecimiento de los dos ciudadanos catalanes y confirmó que los familiares están recibiendo apoyo institucional. “Desgracias como estas siempre son sobrecogedoras”, ha remarcado el delegado en Cataluña.

Las autoridades confirmaron que aún no se han divulgado detalles oficiales sobre la mecánica exacta del siniestro. Por el momento, se intenta aclarar cómo se produjo el accidente y recabar los datos sobre el desarrollo de los hechos.

Hasta ahora no se han difundido novedades sobre la identidad de la mujer fallecida ni de la evolución de los otros 2 implicados más allá de su edad y que han recibido cuidados en centros sanitarios de Medina debido a su estado de salud tras el suceso. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación.

