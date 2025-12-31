España

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

Como han podido saber ‘El País’ y ‘ABC’, la formación ha entrado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid datos de su relación profesional con la exmilitante, Santos Cerdán y Antonio Hernando

La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. (MATIAS CHIOFALO)

El PSOE ha reconocido que pagó a la exmilitante Leire Díez 15.612 euros por trabajos como “periodista” para el partido en Cantabria, donde fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015. Así lo han podido saber ABC y El País este miércoles, después de que los socialistas hayan entregado al magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, toda la documentación solicitada sobre los vínculos laborales de la formación con la conocida como fontanera del PSOE, el ex secretario de Organización Santos Cerdán y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Aunque reconocen la entrega del dinero a Diez en 2017, niegan que ocupara cargos orgánicos en el partido.

La exmilitante -que tiene abiertas dos causas, una por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho y otra por contratos públicos bajo sospecha y por la que fue detenida y posteriormente puesta en libertad hace unas semanas-, ya confesó ante el juez el pasado noviembre que no tiene ninguna vinculación con el PSOE pese a que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en calidad de periodista. En una de las cuales habría estado presente Hernando, entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno. La Justicia la acusa de pedir información sobre jueces, fiscales y guardias civiles que sirviera para tumbar causas judiciales que afectaran al PSOE a cambio de presuntos favores.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda.

En este nuevo documento, al que han tenido acceso primero ABC y también ha confirmado El País, que el PSOE reconoce haber pagado a Díez por dichos trabajos periodísticos en 2017, un año antes de que Sánchez llegara presidente del Gobierno: “Consta según la documentación de que disponemos que en el año 2017 prestó servicios en régimen mercantil”.

Nuevas declaraciones en febrero

El próximo 2 de febrero Santos Cerdán y Antonio Hernando están a llamados a declarar como testigos. Según apunta Zamarriego, ambos mantuvieron al menos una reunión con Díez y Pérez Dolset en abril del año pasado, cuando Sánchez publicó una carta a la ciudadanía, donde se tomó unos días de reflexión después de que se abrieran diligencias contra su mujer Begoña Gómez. También deberán declarar los empresarios Alejandro Hamlyn, que está investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y huido en Dubai, y Luis del Rivero. A todos se les advierte de que si no comparecen ni aleguen “causa legal que se lo impida”, les impondrá una multa de 200 a 5.000 euros.

