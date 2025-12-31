España

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este miércoles 31 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 31 de diciembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 9, 3, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil da varios consejos para usar la pirotecnia de manera segura durante este fin de año: “Evita lugares concurridos”

Las autoridades ofrecen recomendaciones básicas para evitar accidentes durante las fiestas

La Guardia Civil da varios

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

Se enfrenta varias amenazas como el narcotráfico, la llegada de migrantes irregulares, la presencia de buques rusos o el terrorismo

El nuevo despliegue de la

El error banal que haces con los radiadores y que dobla la factura de la calefacción

Apagar y encender la calefacción cuando nos ausentamos por periodos cortos de tiempo puede elevar el consumo mucho más que mantener una temperatura estable

El error banal que haces

María Patiño y Kiko Matamoros se reencuentran en RTVE y confirman el “mal rollo con Inés Hernand” en ‘La familia de la tele’

Miguel Maldonado los ha entrevistado antes de las preúvas y han destapado que Patiño no fue al cumpleaños de Belén Esteban por la ‘influencer’

María Patiño y Kiko Matamoros

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

El Ministerio Público reprocha al Supremo que “prescinde sin explicación alguna” de analizar el testimonio de numerosos testigos

La Fiscalía solicita al Tribunal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo despliegue de la

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

ECONOMÍA

El error banal que haces

El error banal que haces con los radiadores y que dobla la factura de la calefacción

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

DEPORTES

Roberto Carlos, intervenido de urgencia

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto