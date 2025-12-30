España

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de Super Once de hoy 30 de diciembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 30 diciembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 03 06 08 15 18 21 25 27 39 40 43 44 46 51 52 57 58 60 66 69.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Regala el pack Ghd Duet Style: peinados definidos, pulidos y sin encrespamiento

Tecnología profesional, resultados más rápidos y 60 euros de descuento para tu regalo perfecto

Regala el pack Ghd Duet

Jordi Cruz, chef Michelin, responde: ¿qué tabla de cortar es mejor, la de plástico, la de metal o la de madera?

El cocinero de ABaC ha utilizado su cuenta de Instagram para responder a una de las grandes dudas en lo que a seguridad e higiene en la cocina se refiere

Jordi Cruz, chef Michelin, responde:

Receta de canelones de berenjena: un plato que te permitirá salvar el menú de Nochevieja a última hora

Es una alternativa saludable a la pasta tradicional, que está llena de sabor y destaca por su relleno jugoso y gratinado, perfecto para sorprender a los invitados esta Navidad

Receta de canelones de berenjena:

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

Estas aeronaves deberán reemplazar la actual flota de F-5 y cubrir todas las fases de formación avanzada

El nuevo sistema de entrenamiento

El precio de las uvas se dispara en vísperas de Nochevieja: estos son los supermercados que más han subido su coste

Facua-Consumidores en Acción ha analizado el encarecimiento de esta fruta tan demandada a finales de año

El precio de las uvas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo sistema de entrenamiento

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar