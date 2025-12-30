España

Embalses en España: así están las reservas de agua este lunes 29 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,62 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 55,48 % de su capacidad este lunes 29 de diciembre.

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó subió en comparación con los últimos siete días.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 29 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 31.094 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,48 %.

Variación de hace una semana: 350 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,62 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.793 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,38 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 47,09%.

Aragón: 54,79%.

Asturias: 53,73%.

C. Valenciana: 40,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,12%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 55,51%.

Extremadura: 61,99%.

Galicia: 66,55%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 41,61%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

