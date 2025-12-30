España

Embalses de agua: la reserva subió este martes 30 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,62 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

España mantiene sus reservas de agua al 55,48 % de su capacidad este martes 30 de diciembre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial señala que la captación de este recurso hídrico subió en comparación con la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Panorama general del agua en España

Fecha: martes 30 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 31.094 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,48 %.

Variación de hace una semana: 350 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,62 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.793 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,38 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 47,09%.

Aragón: 54,79%.

Asturias: 53,73%.

C. Valenciana: 40,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,12%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 55,51%.

Extremadura: 61,99%.

Galicia: 66,55%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 41,61%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

