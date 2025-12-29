España

Cuántos euros me dan por un dólar este 29 de diciembre

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Guardar
El euro es la moneda
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que la divisa estadounidense registre variaciones en su cotización en los mercados mundiales. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la región y la estabilidad de superávit corriente.

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversionistas, compañías multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 29 de diciembre.

Precio del dólar en euros hoy

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8500 euros.

Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

Previsiones de la Comisión Europea este 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

El reporte de primavera 2025 de la Comisión Europea remarcó que la economía regional comenzó el año con mayor fortaleza de la prevista y se proyecta que mantenga un avance moderado durante el periodo, con señales de recuperación previstas para 2026, pese a la inestabilidad de los mercados globales y los conflictos comerciales.

Se prevé que la senda descendente de la inflación continúe, tras haber bajado al 2,4% en 2024 y que el área euro alcance y sostenga el objetivo de inflación de 2% del BCE para este año y para 2026.

Las plazas financieras mundiales observan con atención los cambios en la política comercial estadounidense, en especial los aranceles que la administración Trump estableció sobre socios comerciales clave.

El documento europeo subraya que el incremento de estos aranceles mueve la demanda interna en Estados Unidos hacia bienes locales, a la vez que suma costos adicionales a productos foráneos para los consumidores y las compañías del país.

25 años de recorrido por Europa

La moneda única europea, tiene una historia que marca uno de los mayores logros de integración económica y monetaria en la Unión Europea. Su creación fue un proceso de varias décadas que comenzó con los Tratados de Roma en 1958, que sentaron las bases para una cooperación económica europea más profunda. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 cuando se instituyó la Unión Económica y Monetaria (UEM), con la aprobación del Tratado de Maastricht en 1991, que se establecieron las condiciones para una moneda única.

El Banco Central Europeo (BCE) fue creado en junio de 1998 como la institución encargada de gestionar la moneda y la política monetaria en la zona euro. El 1 de enero de 1999, el euro entró en circulación en forma electrónica y contable, reemplazando a la antigua Unidad Monetaria Europea en una proporción de 1:1. Este período inicial fue seguido por la introducción de billetes y monedas físicas el 1 de enero de 2002, cuando doce países de la Unión Europea comenzaron a usar oficialmente el euro como moneda de curso legal, marcando un cambio histórico para más de 300 millones de europeos.

Desde entonces, la Eurozona ha ido expandiéndose con nuevos países que adoptan la moneda común, incluyendo a Grecia en 2001 y llegando hasta Croacia en 2023, el último país en integrarse. A lo largo de su historia, el euro ha sido gestionado por el BCE, cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad de precios y supervisar la política monetaria para garantizar la salud económica de la región.

Esta moneda representa un avance sin precedentes en la cooperación europea, buscando la estabilidad económica y unión política. Según informes oficiales del Banco Central Europeo, específicamente diseñados para mantener su valor y estabilidad, la moneda sigue siendo un pilar esencial para la integración económica y un símbolo de unidad para los países miembros de la eurozona.

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo | Se suspenden las labores de búsqueda del joven desaparecido en Granada hasta el lunes a primera hora

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

El secretario general de AUME, Iñaki Unibaso, explica a ‘Infobae’ las demandas que consideran no atendidas por Defensa

Los militares cierran 2025 con

España, en alerta ante la dermatosis nodular bovina: la enfermedad bovina que pone en pie de guerra a los ganaderos de Francia

Los ganaderos galos han protagonizado protestas masivas por el país ante las restricciones impuestas por el Gobierno

España, en alerta ante la

Hasta 195 víctimas de la represión franquista exhumadas en el barranco de Víznar (Granada): “Aquí no hubo guerra, hubo una masacre sobre la población civil”

El equipo de investigadores ha conseguido identificar a 11 víctimas, cuyos restos ya han sido entregados a los familiares

Hasta 195 víctimas de la

Las bodas más espectaculares del 2025: del polémico ‘sí, quiero’ de Cayetano Martínez de Irujo al estilo gótico de Stella del Carmen

Este año el mundo de las ‘celebrities’ ha estado cargado de nuevas etapas vitales y muchas celebraciones de amor

Las bodas más espectaculares del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los militares cierran 2025 con

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

ECONOMÍA

La vivienda no dará tregua:

La vivienda no dará tregua: los precios seguirán subiendo en 2026, pero menos, en torno a un 7%

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 diciembre

Un jubilado explica por qué ha decidido irse con su pensión a Albania: “Aquí no se pagan impuestos”, pero “el motivo no es solo económico”

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ahora ayuda a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición