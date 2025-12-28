España

La universidad de jubilados para jubilados que está triunfando entre los suecos: “Es inspirador y te mantiene alerta”

A pesar de haber sufrido “una bajada durante la pandemia”, los números de inscripciones de la institución se han restablecido “e incluso hemos aumentado”

Guardar
La universidad de jubilados para
La universidad de jubilados para jubilados que está triunfando entre los suecos (Pexels)

Volver a estudiar a partir de loa 65 años puede ser un choque para muchos adultos que han perdido los hábitos de estudio después de varias décadas. Aun así, esta tendencia está en crecimiento entre los jubilados de Suecia, quienes parece que están apostando por el reforzamiento de sus conocimientos. Así lo ha anunciado Senioruniversitet, una universidad dirigida por y para jubilados, que ha detectado su mayor registro de matrículas este año.

La institución trabaja en conjunto con Folkuniversitetet —la principal institución sueca de educación para adultos— y suma más de 30 sucursales independientes repartidas en distintas ciudades. Entre ellas, la sede de Estocolmo es la que concentra la mayor parte de la actividad. Desde su fundación en 1991, la demanda ha crecido tanto que la organización emplea a un centenar de voluntarios para gestionar sus programas y eventos en varias sedes de la capital sueca.

Dentro de estas conferencias, las más concurridas son las de los martes, donde se pueden reunir hasta 1.000 participantes. En ellas se exponen un espectro amplio de temas, como ‘El arte de otorgar premios Nobel’, ‘Desinformación e IA: la amenaza que nosotros mismos inventamos’ o ‘Del jabón al patrimonio/canon cultural y viceversa’, que han sido las últimas celebradas. Por otro lado, los cursos universitarios y círculos de estudio cubren materias que van desde idiomas hasta política, medicina y arquitectura.

La universidad de jubilados para
La universidad de jubilados para jubilados que está triunfando entre los suecos (Pexels)

“El deseo de aprender por placer”

La presidenta de Senioruniversitetet de Estocolmo, Inga Sanner, ha confirmado para The Guardian, que a pesar de haber sufrido “una bajada durante la pandemia”, los números se han restablecido “e incluso hemos aumentado”. Con ello, “nuestra membresía es la más alta de la historia”.

De hecho, en 2023, se celebraron 2.099 eventos en todo el país, con 161.932 participantes, según cifras de Folkuniversitetet. Mientras que para este año, la previsión ha ascendido a 177.024 personas en 2.391 actividades. Ante este fenómeno, el secretario general de la institución, Gunnar Danielsson, ha identificado varias causas detrás de este auge. “El deseo de aprender por placer, o por el simple hecho de aprender, es una alegría en una sociedad cada vez más obsesionada con el aprendizaje y la educación como preparación para el trabajo”, afirmaba.

No obstante, también ha advertido que “la financiación gubernamental ha disminuido significativamente en los últimos años”, lo que representa un desafío para la continuidad y expansión del proyecto. Según Danielsson, el éxito de Senioruniversitetet “es más probable que refleje el deseo de conocer a otras personas en persona, en lugar de hacerlo a través de internet”, añade.

Aunque, ahora el atractivo de Senioruniversitetet va más allá del aprendizaje académico. Sanner, profesora de historia jubilada, ha explicado que las personas mayores muestran inquietudes renovadas y buscan mantenerse activas. “Es fascinante que haya tanta gente que quiera aprender más y conocer más sobre el mundo. Es muy necesario en nuestros tiempos”, señaló. Además, ha asegurado que con este proyecto “las personas mayores no viven aisladas”. Los alumnos “no solo se mecen en una mecedora, sino que salen y quieren aprender más. Luego pueden compartir eso con sus nietos e hijos”, agrega.

Las conferencias y actividades no solo enriquecen a los participantes, sino que también promueven el bienestar y la integración. “Las conferencias son fantásticas. Te sientes plenamente realizado cuando asistes a un evento y luego se desborda al conocer a otras personas”, afirmó Sanner.

Para muchos voluntarios, la oficina de la organización en el centro de Estocolmo funciona casi como un espacio laboral: “Es un trabajo muy valioso, pero también lo pasas genial y conoces a otras personas”, apuntó. No obstante, la presidenta ha reconocido que la demografía de los participantes sigue siendo “demasiado homogénea”, lo que lleva a la organización a plantearse estrategias para llegar a un público más diverso.

“Te ven más o menos como un idiota”

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Susanne Abelin, de 66 años, ex periodista de Norrtälje, participa como voluntaria en el boletín y estudia italiano. Según relataba para The Guardian, “el edadismo está muy extendido en Suecia” y esa percepción se nota en la vida diaria. “Te ven más o menos como un idiota. Quizás sea porque hemos vivido tan bien económicamente durante generaciones que no nos necesitamos tanto, para bien o para mal”, expresa.

De esta forma, Abelin ve en Senioruniversitetet “un trozo del sistema de bienestar sueco que aún queda”. Su grupo de italiano utiliza WhatsApp para mantenerse en contacto fuera del aula y organizar actividades. El año pasado, viajó a Italia junto a una compañera. “No domino el italiano en absoluto y nunca lo haré, pero es inspirador y te mantiene alerta", señalaba. Y es que, “en lugar de hacer crucigramas y sudokus, puedes estudiar algunos verbos”, relató Abelin.

Por su parte, Joachim Forsgren, ex médico de 71 años y voluntario en la sucursal de Estocolmo, ha impartido conferencias sobre medicina y drogas. Forsgren considera que el voluntariado aporta sentido y utilidad a quienes ya no ejercen sus profesiones: “La gente puede tener la sensación de que no está contribuyendo al dejar su trabajo. Detesto la palabra ‘jubilados’”, afirmó.

Por eso, “contribuimos a un proyecto democrático. Esto es realmente un esfuerzo, especialmente en estos tiempos, para que la gente se interese por lo que está sucediendo”, agregaba en relación al contexto de desinformación y populismo digital. Estas universidades ayudan, según Forsgren, a los mayores a “analizarse críticamente con la cantidad de información que casi nos ahoga a diario”.

Temas Relacionados

JubilaciónTercera edadUniversidadesSueciaEducaciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

Los mercados estrechan las primas de riesgo a cifras de 2009 y redefinen el mapa fiscal de la UE

Italia y España se endeudan

La Iglesia de Maravillas en el centro de Madrid: resistió a Napoleón pero le está costando sobrevivir al vandalismo de la actualidad

Tras resistir conflictos armados y cambios de régimen, el emblemático templo católico de Malasaña enfrenta hoy una batalla con las pintadas, grafitis y falta de recursos

La Iglesia de Maravillas en

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Aemet activa la alerta roja el litoral sur valenciano y continúa la búsqueda de tres desaparecidos en Málaga y Granada

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Con 538.000 toneladas en 2024, el país queda lejos de las grandes potencias lácteas

España, fuera del top 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 diciembre

Tarifa de la luz en España este lunes

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”