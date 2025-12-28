España

La Iglesia de Maravillas en el centro de Madrid: resistió a Napoleón pero le está costando sobrevivir al vandalismo de la actualidad

Tras resistir conflictos armados y cambios de régimen, el emblemático templo católico de Malasaña enfrenta hoy una batalla con las pintadas, grafitis y falta de recursos

Guardar
La iglesia de Malasaña que
La iglesia de Malasaña que sufre el vandalismo a diario. (Wikimedia Commons)

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Maravillas y los Santos Justo y Pastor, ubicada en la plaza del Dos de Mayo, constituye uno de los testimonios más antiguos y significativos de la historia madrileña. Su construcción se consolidó bajo la dirección de arquitectos como Juan Gómez de Mora, Antonio de Herrera y Alonso Carbonel. La iglesia, fechada en 1628, no solo destaca por su arquitectura barroca y posteriormente neoclásica, sino también por su papel clave en uno de los episodios más recordados de la capital: la defensa de Madrid ante la invasión napoleónica en mayo de 1808.

El edificio actual, originado como convento de Carmelitas Calzadas, sobrevivió a la agitación política y urbana. La tradición sostiene que el nombre del templo proviene de la imagen de un Niño Jesús hallado entre flores conocidas como “maravillas” en el jardín del antiguo beaterio. Con el paso de los años, la iglesia se transformó en un punto de referencia espiritual, culminando en una reforma neoclásica en 1770, liderada por Miguel Fernández y Francisco Gutiérrez, este último conocido también por su participación en la fuente de Cibeles y la Puerta de Alcalá.

La iglesia de las Maravillas ha soportado embates históricos que pusieron a prueba su integridad y su relevancia en la vida madrileña. Sin embargo, en la actualidad, el edificio enfrenta un peligro diferente, nada de la magnitud napoleónica pero igualmente devastador: el deterioro provocado por el vandalismo. Esta paradoja, en la que un monumento capaz de sobrevivir a conflictos armados y cambios de régimen lucha hoy por defenderse de agresiones cotidianas, marca el punto de partida para comprender tanto su pasado heroico como los nuevos desafíos que amenazan su futuro.

Vandalismo y retos de conservación en el siglo XXI

La Iglesia de Malasaña que
La Iglesia de Malasaña que tras siglos de historia lucha con el vandalismo. (Wikimedia Commons)

La permanencia de la iglesia de las Maravillas hasta la actualidad representa una excepción en el panorama del patrimonio arquitectónico madrileño. Sin embargo, el edificio enfrenta hoy un desafío distinto al de las invasiones extranjeras o los cambios estructurales: el vandalismo. La fachada, caracterizada por el ladrillo visto y los detalles en piedra, sufre continuos ataques mediante pintadas y grafitis, una problemática extendida en el barrio de Malasaña.

La composición de los materiales complica las tareas de limpieza y restauración, según Tellería, historiador experto de la capital. El ladrillo y la piedra, al ser altamente porosos, absorben la pintura y dificultan su eliminación, lo que puede ocasionar daños irreparables en la superficie. La acumulación de intervenciones vandálicas no solo deteriora el aspecto visual del templo, sino que también genera una sensación de abandono y tristeza entre los vecinos y defensores del patrimonio.

La localidad es una de las ciudades más importantes de la Edad Media italiana. Además, en sus calles ha nacido uno de los compositores de ópera más importantes de la historia

El entorno inmediato de la iglesia, que en otro tiempo constituyó el núcleo de la resistencia y la vida comunitaria, se ve hoy afectado por el descuido y la falta de respeto hacia uno de los pocos edificios históricos que aún se mantienen en pie en el centro de Madrid. Las demandas para proteger el templo y garantizar su conservación se han intensificado en los últimos años, aunque los esfuerzos resultan insuficientes ante la persistencia de los actos vandálicos.

El testimonio de la Iglesia de las Maravillas revela la tensión entre la memoria histórica y los desafíos contemporáneos. El templo, que resistió invasiones y cambios de régimen, libra ahora una batalla cotidiana por su supervivencia en el tejido urbano de la ciudad.

Temas Relacionados

IglesiasIglesias EspañaMemoria HistóricaSucesos EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

Los mercados estrechan las primas de riesgo a cifras de 2009 y redefinen el mapa fiscal de la UE

Italia y España se endeudan

La universidad de jubilados para jubilados que está triunfando entre los suecos: “Es inspirador y te mantiene alerta”

A pesar de haber sufrido “una bajada durante la pandemia”, los números de inscripciones de la institución se han restablecido “e incluso hemos aumentado”

La universidad de jubilados para

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Aemet activa la alerta roja el litoral sur valenciano y continúa la búsqueda de tres desaparecidos en Málaga y Granada

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Con 538.000 toneladas en 2024, el país queda lejos de las grandes potencias lácteas

España, fuera del top 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 diciembre

Tarifa de la luz en España este lunes

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”