España

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 27 diciembre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este sábado 27 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 27 diciembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 04 13 18 20 25 28 33 37 39 40 43 52 60 63 64 67 78 80 82 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

El desgarrador mensaje de Marta Luisa de Noruega en el aniversario de la muerte de su exmarido Ari Behn: “La Navidad también es una época difícil”

El padre de las tres hijas de la princesa se quitó la vida en la Navidad del año 2019

El desgarrador mensaje de Marta

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

El ataque ruso, producido a menos de 48 horas del encuentro Ucrania-EEUU, ha dejado al menos 28 heridos y un muerto en la ciudad, además de provocar cortes de calefacción en buena parte de la ciudad

España condena el ataque ruso

La oposición de Badalona urge al alcalde, Xavier García Albiol, a activar la ‘Operación Invierno’ tras el desalojo del B9

Más de 70 personas duermen bajo la autopista C-31 a la intemperie

La oposición de Badalona urge

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 28 de diciembre

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Este es el precio máximo

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Esta reducción responde al descenso del coste de la materia prima utilizada en el cálculo de la tarifa, a pesar del componente estacional de las revisiones correspondientes a los meses de invierno

La tarifa regulada de gas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España condena el ataque ruso

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

ECONOMÍA

Este es el precio máximo

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 28 de diciembre

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 27 diciembre

Vende su empresa manufacturera y reparte más de 221 millones de euros entre sus trabajadores, pero les impone una sola condición

El Euromillones ‘cae’ en España: un único acertante gana 54 millones de euros en Mondragón (Guipúzcoa) en el sorteo de este viernes 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”