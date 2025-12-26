La multa por exceso de velocidad más cara de la historia se la pusieron a un Ferrari Testarossa que ni siquiera iba a máxima velocidad: 247.000 euros

Las multas en Suiza pueden ser ampliamente superiores a diferencia de las de España (Montaje Infobae)

En Suiza, un Ferrari Testarossa circulaba a 137 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora, cuando se registró la multa por exceso de velocidad más alta registrada oficialmente y autorizada por el libro Guinness de los Récords. El total al que fue condenado es de 247.000 euros. Sucedió en 2010 y ni siquiera el coche iba a la mayor potencia que podía.

A diferencia del sistema español, basado en tablas de sanciones rígidas, Suiza apuesta por un modelo donde las multas se calculan en función del impacto real en el patrimonio del infractor. El objetivo es garantizar un efecto disuasorio equitativo, asegurando que la sanción suponga un esfuerzo económico similar para todos los ciudadanos. Bajo esta premisa, un tribunal del cantón de St. Gallen ha impuesto una penalización cercana al cuarto de millón de euros, reafirmando un sistema diseñado para que la infracción resulte igualmente gravosa con independencia del nivel de renta.

Suiza no representa un caso aislado en el uso de este método sancionador. Finlandia emplea un sistema parecido al helvético, donde las cuantías de las multas se calculan en proporción directa a los ingresos netos del infractor. Este modelo de proporcionalidad económica ya ha sentado precedentes significativos en el país nórdico, con sanciones que han llegado a superar los 120.000 euros para garantizar que el castigo mantenga su carácter punitivo y disuasorio, independientemente del nivel adquisitivo del conductor.

Una multa bajo el sistema de proporcionalidad suizo

Los hechos tuvieron lugar cuando el implicado, cuya identidad no ha sido revelada, fue detectado circulando a 137 km/h en una zona limitada a 80 km/h. Durante la vista judicial, el magistrado encargado del caso desestimó una sanción ordinaria al concurrir el agravante de reincidencia, dado que el historial del conductor ya registraba condenas previas por infracciones similares.

Bajo la aplicación del modelo de proporcionalidad económica vigente en Suiza, la justicia estableció la multa definitiva basándose en un patrimonio neto tasado en 16 millones de euros. En este cálculo patrimonial, determinante para el cálculo de la cuantía final, se computaron activos de alto valor como el Ferrari Testarossa involucrado en el incidente, otros cuatro vehículos deportivos y una villa de lujo, según informaron fuentes locales tras la resolución del tribunal de St. Gallen.

La misma multa en España sería de 600 euros

El sistema de sanciones en Suiza presenta un carácter considerablemente más punitivo que el español, fundamentando su eficacia en el principio de proporcionalidad económica según el patrimonio del infractor. A diferencia de las cuantías fijas nacionales, la Confederación Helvética calcula las multas basándose en la riqueza neta para garantizar un impacto equitativo y disuasorio. Este modelo personaliza el castigo, asegurando que la sanción suponga un esfuerzo financiero real tanto para rentas medias como para grandes fortunas.

Por el contrario, en España está establecido por la DGT cuál es la sanción específica según la infracción. Así, la misma multa en España hubieran sido 600 euros y seis puntos del carnet de conducir. Así, se puede comprobar con un caso histórica las grandes diferencias punitivas según el Estado en el que nos encontremos a la hora de hacer el castigo.