El embajador de Polonia en Francia, un exdiputado ultra y un banquero, detenidos por tráfico de títulos universitarios falsos

Los diplomas expedidos supuestamente tenían como objetivo facilitar el acceso de sus poseedores a puestos directivos y de responsabilidad en el entramado de empresas públicas de Polonia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha anunciado este miércoles la suspensión y arresto del embajador polaco en Francia, Jan Emeryk Rosciszewski, mientras se resuelve una investigación en torno a un presunto tráfico de influencias relacionado con la emisión de títulos académicos falsos. El embajador, quien asumió el cargo en París en 2022, ha rechazado de forma categórica cualquier implicación en prácticas fraudulentas.

Según una información publicada por el medio polaco Goniec.pl la Fiscalía polaca ha centrado su investigación no solo en Rosciszewski, sino también en varios altos funcionarios y antiguos integrantes del partido ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS), entre ellos el exparlamentario Maks K. y el banquero Paweł P. De acuerdo con la información publicada por Goniec.pl, el arresto del diplomático fue llevado a cabo por la agencia de Anticorrupción polaca en el Aeropuerto Chopin de Varsovia y desde allí fue trasladado a dependencias policiales en la ciudad de Katowice, donde ha participado en los interrogatorios. El desarrollo de las diligencias relacionadas con él ha finalizado en torno a las cuatro de la madrugada del miércoles.

Facilitaban el acceso a empresas públicas

Las pesquisas apuntan a que estas personas habrían participado o se habrían beneficiado de la expedición irregular de títulos MBA (Máster en Administración de Empresas) cursados en una universidad privada creada por uno de los investigados.

Los diplomas expedidos supuestamente tenían como objetivo facilitar el acceso de sus poseedores a puestos directivos y de responsabilidad en el entramado de empresas públicas de Polonia. La agencia de noticias polaca PAP ha añadido que, en el caso concreto del embajador Rościszewski, la investigación se ha centrado en el uso de un diploma de MBA para obtener un puesto en el consejo de administración del banco Pocztowy, que depende de la empresa de Correos polaca, Poczta Polska.

La trayectoria de Rosciszewski, recogida en su biografía oficial, muestra que este ha cursado estudios universitarios en Varsovia y en Lublin, ambas ciudades polacas, así como en el Instituto de Estudios Políticos de París. Además, según el perfil dispuesto de forma pública, ostenta un “diploma Executive MBA”.

Antes de su designación como embajador en Francia, Rosciszewski había ejercido cargos de alta dirección en entidades bancarias y compañías aseguradoras de primer nivel. Entre ellas destacan las multinacionales AXA y BNP Paribas, así como la polaca PKO Bank Polski, donde fue primero vicepresidente y después presidente del consejo de administración, tal y como ha recogido 20 Minutes. La investigación por la presunta trama de falsificación de títulos sigue en curso en Varsovia y no se ha establecido aún ningún resultado definitivo.

