España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de este jueves 25 de diciembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 25 de diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 1, 2, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

El monarca centró su discurso en los riesgos que amenazan a la convivencia democrática y la necesidad de hacerlos frente con el diálogo

Los temas que Felipe VI

El precio de la luz para este 25 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

El precio de la luz

Así han crecido las hijas de Ari Behn seis años después de su muerte: tres caminos marcados por el talento y la superación

El exmarido de la princesa Marta Luisa de Noriega se quitó la vida el día de Navidad del año 2019

Así han crecido las hijas

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

El luchador armenio ridiculizó abiertamente la situación personal que está viviendo el luchador hispanogeorgiano

Arman Tsarukyan se burla de

Dónde comprar Lotería del Niño 2026

Hay más de 10.000 puntos de venta oficiales para hacerse con un décimo y dos fórmulas. Lo fundamental es que sean sitios autorizados para evitar fraude

Dónde comprar Lotería del Niño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los temas que Felipe VI

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz para este 25 de diciembre

Dónde comprar Lotería del Niño 2026

El Gobierno extiende incentivos fiscales para los coches eléctricos hasta 2026

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Arman Tsarukyan se burla de

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz