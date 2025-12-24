Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior.

Como ya es tradición en estas fechas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conectado este miércoles con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor, almirante Teodoro López Calderón, para felicitar a las tropas españolas que pasarán la Navidad fuera de sus hogares.

El líder del Ejecutivo, quien ha sido el encargado de canalizar el mensaje, ha trasladado su “agradecimiento y gratitud” en nombre del Gobierno y el conjunto de la sociedad española. “Un año más, os habéis volcado en la tarea de proteger a España y habéis contribuido con vuestra labor a la paz y seguridad internacional, que es tan importante en nuestros días”, ha comenzado su discurso. “Dentro de nuestras fronteras, habéis vuelto a dar un ejemplo de abnegación, de eficacia en situaciones muy complicadas”, ha añadido Sánchez, que ha recordado que “fue testigo en primera persona del cariño que vuestra presencia despertaba en la ciudadania”, especialmente, ha matizado, en momentos muy críticos como la lucha contra los devastadores incendios de este verano.

El mensaje se produce tan solo unas horas después de que el Consejo de Ministros extendiese la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en operaciones en el exterior, hasta el 31 de enero de 2026, con un esfuerzo similar al de este año en cuanto a personal y dotación económica. España está presente en 15 países con casi 4.000 militares desplegados. “Una cifra que ilustra el compromiso de nuestro país con la paz y con la seguridad internacional y con un orden multilateral basado en reglas”, ha apuntado.

Sánchez ha afirmado que 2025 ha sido un año marcado por la incertidumbre con Ucrania, de nuevo, acaparando la atención internacional “tras casi cuatro años de una invasión ilegal e injustificada y el continuado sufrimiento de la población”.

El Ministerio de Defensa ultima un nuevo relevo de militares en Irak, en el marco de la misión de la OTAN de apoyo a las tropas iraquíes en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico.

Y en este contexto, ha alertado de que las amenazas contra Europa no cesan, y ha destacado la presencia de soldados españoles en el flaco este de la OTAN, con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en las misiones de policía aérea y defensa del espacio aéreo y en las agrupaciones navales permanentes de la Alianza. La ministra también ha querido felicitar a las tropas, a las que ha querido trasladar su orgullo. “Son un ejemplo para todos”, ha apuntado.

Recuerdo a los 175 hombres y mujeres caídos

Por otra parte, ha recordado el compromiso de los 175 hombres y mujeres caídos a lo largo de 36 años de misiones en el exterior: “Los tenemos muy presentes en nuestro recuerdo y rendimos un merecido tributo a su memoria”, ha subrayado Sánchez.

“Sois la mejor versión de España y el ejemplo vivo de los valores de entrega y de solidaridad que definen a nuestro país como miembro activo”, ha referido Sánchez a los militares desplegados al final de su alocución con la mira en un 2026 que “traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella”. “Esa paz que vosotros contribuís día a día allí donde estéis”, ha rematado.