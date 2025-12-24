España

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

El presidente del Gobierno ha conectado este miércoles con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior.

Como ya es tradición en estas fechas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conectado este miércoles con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor, almirante Teodoro López Calderón, para felicitar a las tropas españolas que pasarán la Navidad fuera de sus hogares.

El líder del Ejecutivo, quien ha sido el encargado de canalizar el mensaje, ha trasladado su “agradecimiento y gratitud” en nombre del Gobierno y el conjunto de la sociedad española. “Un año más, os habéis volcado en la tarea de proteger a España y habéis contribuido con vuestra labor a la paz y seguridad internacional, que es tan importante en nuestros días”, ha comenzado su discurso. “Dentro de nuestras fronteras, habéis vuelto a dar un ejemplo de abnegación, de eficacia en situaciones muy complicadas”, ha añadido Sánchez, que ha recordado que “fue testigo en primera persona del cariño que vuestra presencia despertaba en la ciudadania”, especialmente, ha matizado, en momentos muy críticos como la lucha contra los devastadores incendios de este verano.

El mensaje se produce tan solo unas horas después de que el Consejo de Ministros extendiese la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en operaciones en el exterior, hasta el 31 de enero de 2026, con un esfuerzo similar al de este año en cuanto a personal y dotación económica. España está presente en 15 países con casi 4.000 militares desplegados. “Una cifra que ilustra el compromiso de nuestro país con la paz y con la seguridad internacional y con un orden multilateral basado en reglas”, ha apuntado.

Sánchez ha afirmado que 2025 ha sido un año marcado por la incertidumbre con Ucrania, de nuevo, acaparando la atención internacional “tras casi cuatro años de una invasión ilegal e injustificada y el continuado sufrimiento de la población”.

El Ministerio de Defensa ultima un nuevo relevo de militares en Irak, en el marco de la misión de la OTAN de apoyo a las tropas iraquíes en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico.

Y en este contexto, ha alertado de que las amenazas contra Europa no cesan, y ha destacado la presencia de soldados españoles en el flaco este de la OTAN, con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en las misiones de policía aérea y defensa del espacio aéreo y en las agrupaciones navales permanentes de la Alianza. La ministra también ha querido felicitar a las tropas, a las que ha querido trasladar su orgullo. “Son un ejemplo para todos”, ha apuntado.

Recuerdo a los 175 hombres y mujeres caídos

Por otra parte, ha recordado el compromiso de los 175 hombres y mujeres caídos a lo largo de 36 años de misiones en el exterior: “Los tenemos muy presentes en nuestro recuerdo y rendimos un merecido tributo a su memoria”, ha subrayado Sánchez.

Sois la mejor versión de España y el ejemplo vivo de los valores de entrega y de solidaridad que definen a nuestro país como miembro activo”, ha referido Sánchez a los militares desplegados al final de su alocución con la mira en un 2026 que “traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella”. “Esa paz que vosotros contribuís día a día allí donde estéis”, ha rematado.

Temas Relacionados

MilitaresPedro SanchezNavidadEspaña NoticiasEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Este permiso laboral es legal para todos los trabajadores”

Se trata de un permiso retribuido por el que los empleados pueden perder hasta 5 días de trabajo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Este

Así ha sido el devastador final de la cuarta temporada de ‘La Promesa’: la muerte de Ángela que rompe para siempre a Curro

Curro descubre el trágico final de su amada, cuya pérdida sacude a todos en ‘La Promesa’ y marca un oscuro inicio para la quinta temporada

Así ha sido el devastador

Una chica que estuvo una semana en coma cuenta su experiencia y lo que oía: “Venían mis padres a verme y a ellos sí que les escuchaba”

Una usuaria de TikTok contó su experiencia personal en la UCI y explicó cómo, entre alucinaciones y breves momentos de lucidez, percibía fragmentos de la realidad sin poder comunicarse

Una chica que estuvo una

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

La sentencia descarta que la declaración de los padres en el testamento baste para privar de derechos hereditarios a una de las hijas, si no existen pruebas fehacientes

La justicia de Albacete modifica

El plan de Luis Miguel y Paloma Cuevas por Navidad: en Madrid y junto a la familia de la diseñadora

El ‘Sol de México’ y su pareja pasarán Nochebuena y Navidad en la capital por tercer año consecutivo, según ‘El Español’

El plan de Luis Miguel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia de Albacete modifica

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

La Audiencia Provincial de Madrid desestima la petición de nacionalidad de un venezolano al no demostrar vínculo sefardí por falta de pruebas

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que estudió Arquitectura en Barcelona en los años 90

Condenada a 18 meses de prisión una mujer por utilizar a sus dos hijos menores para robar una figura de Papá Noel de 102 euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos: el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si se termina el contrato por la venta de la vivienda

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Este es el precio de la gasolina este 24 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio