Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Es importante bajar las expectativas para disfrutar de manera sana de la Navidad”

Las fiestas navideñas evocan en muchos una mezcla de entusiasmo y presión, una tensión que revela cuán diversas pueden ser las experiencias durante estos días. El psicólogo clínico Pablo Emilio Gutiérrez, conocido por dar consejos sobre salud mental a través de sus redes sociales (@pablotupsicologo), ofrece una mirada realista sobre cómo afrontar y transitar la Navidad y el Año Nuevo. A través de recomendaciones puntuales, propone un enfoque que prioriza el bienestar individual y los límites personales ante el bombardeo habitual de expectativas.

El especialista remarca la importancia de aceptar la imperfección en estas celebraciones: “Baja las expectativas y las presiones de estos días. No tienen por qué ser perfectos, no tiene por qué salir todo bien, no tiene que ser el día que cambie todo”. Esta perspectiva invita a revisar y ajustar lo que cada uno espera de estas fechas, desarmando la idea de que una ocasión festiva deba ser obligatoriamente transformadora o intachable.

Otra de sus sugerencias apunta a la presencia y al compromiso con las dinámicas familiares habituales. Para el psicólogo, “estar presente no solo es tener mejores pláticas, sino también estar presente en lo que se necesita, como lavar platos, recoger todo, ayudar a que se hagan todas las dinámicas”. Con esta invitación, el psicólogo destaca un abordaje activo y consciente de los momentos compartidos, lejos de la pasividad o el distanciamiento automático.

Cómo actuar si no son días agradables

“Si normalmente estos días no son muy agradables de pasar con tu familia, también poner límites para ti mismo”, explica y para ello aconseja pasar algo de tiempo alejado de ellos y dedicado a uno mismo: “Desde salir a caminar y recibir un poco de aire, alejarte y tomarte un tiempo para ti mismo, aunque sea revisar un poco el celular o incluso no contestarle a toda la familia, porque no todos los comentarios merecen respuesta”.

El afecto más allá de la familia

La construcción de una red afectiva más allá del círculo familiar es otra de las claves señaladas por el psicólogo. “Si la familia normalmente es nuestro espacio de confianza, también puedes acudir a otras personas. Esto va desde agradecerles y enviarles una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas, hasta escribirles si tú necesitas esta compañía, cómo te estás sintiendo este día... Si con tu familia no la estás pasando muy bien, tener a quién recurrir para estar hablando y estar acompañado”, apunta.

Por último, pone el foco en el reconocimiento y la expresión de las propias necesidades. Su consejo es claro: “Enfocarte en lo que tú más necesitas. Esto va para ver qué emociones estás sintiendo, para ver cómo las puedes expresar, hasta revisar cuánto tiempo puedes estar o tolerar en ese espacio con tu familia, en esa cena, o incluso enfocarte en lo que sí puedes disfrutar, ya sea como la comida y no castigarte por la misma comida, considera que este puede ser un día de descanso y no tiene que ser un día ni productivo ni tampoco un día que solucione todo. Hagas lo que hagas, lo importante es que seas amable contigo mismo estos días”.