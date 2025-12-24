España

Este es el precio de la gasolina este 24 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El valor de los combustibles se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Guardar
Los precios de los carburantes
Los precios de los carburantes cambian todos los días (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, consulta cuáles son el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de diciembre dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,207 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,227 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,494 euros el litro

Precio mínimo: 1,176 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,584 euros el litro

Precio mínimo: 1,177 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,233 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,364 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,149 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,628 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,189 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,605 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,544 euros el litro

Precio mínimo: 1,159 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,197 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,565 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,405 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,519 euros el litro

Precio mínimo: 1,251 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,598 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,586 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el auto.

La Dirección General de Tránsito (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el coche no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero del coche puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

¿Cuánto gana un médico por trabajar el día de Navidad?: “La misma guardia, el mismo 25 de diciembre, con el mismo cargo no vale lo mismo en todos los hospitales”

Las retribuciones de los médicos cambian según la comunidad autónoma en la que trabajen y el tiempo que lleven en el puesto

¿Cuánto gana un médico por

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio

Una semana después, no se han ofrecido alternativas habitacionales a las personas que fueron desalojadas: algunas accedieron a un albergue cerrado y otras acampan debajo del puente de la C-31

Albiol, ya en el foco

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Mientras la digitalización avanza en el país, PostNord anuncia que, tras más de 400 años de servicio, los daneses deberán recurrir a la empresa privada Dao para enviar cartas

Dinamarca se convierte en el

Carolina Blanco, psicóloga, sobre lo que hacer y lo que no durante un ataque de pánico: “No des alas a los pensamientos catastrofistas”

Intentar huir o hiperventilar son acciones frecuentes durante estos episodios que, lejos de ayudar, pueden provocar una mayor señal de peligro en el cuerpo

Carolina Blanco, psicóloga, sobre lo

Cómo limpiar el hígado de forma natural

El estilo de vida, como una buena alimentación o un descanso adecuado, ayuda al correcto funcionamiento del hígado

Cómo limpiar el hígado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albiol, ya en el foco

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que estudió Arquitectura en Barcelona en los años 90

Condenada a 18 meses de prisión una mujer por utilizar a sus dos hijos menores para robar una figura de Papá Noel de 102 euros

La Audiencia de Pontevedra invalida la desheredación de un hijo al concluir que la falta de relación no fue culpa suya ni constituyó maltrato psicológico

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la nacionalidad española por carta de naturaleza a una descendiente de sefardíes

ECONOMÍA

Dinamarca se convierte en el

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 24 de diciembre

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio