España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este miércoles 24 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 24 de diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 5, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Un juez absuelve a la socia de una empresa despedida por retirar 84.668 euros de cuentas destinadas al pago de nóminas: reclamaron el dinero demasiado tarde

El tribunal acredita que no hubo apropiación ilícita y los movimientos respondían a la operativa ordinaria de la empresa porque contaban con el conocimiento y control de los otros administradores y de la gestoría

Un juez absuelve a la

Jorge Jurado, Curro en ‘Los Serrano’, anuncia que ha sido padre de gemelos

El joven actor, que daba vida al pequeño de la familia en la serie de Telecinco, ha dado la bienvenida a sus dos hijos a través de sus redes sociales

Jorge Jurado, Curro en ‘Los

Una bióloga desvela el alimento que no puede faltar en tu mesa esta Navidad si quieres evitar la resaca del día siguiente: “Aparte de estar buenísimo, consigue que seamos gallitos de noche y gallitos de día”

Un alimento rico en grasas puede ralentizar la acumulación del alcohol y ayudar a disminuir síntomas como el dolor de cabeza y las náuseas al día siguiente

Una bióloga desvela el alimento

A partir del 1 de enero entra en vigor el permiso parental que contará con dos semanas más para el cuidado de los hijos: todo lo que debes saber

El nuevo permiso retribuido incluye días adicionales para el cuidado de los hijos, beneficiando a progenitores y familias monoparentales, con el fin de reforzar la igualdad de género y la conciliación laboral

A partir del 1 de

Ana Obregón apura al máximo su promesa de 2026 y protagoniza la última portada con su nieta

La actriz y la pequeña Ana han sido las grandes protagonistas de ‘¡Hola!’, este miércoles, 24 de diciembre

Ana Obregón apura al máximo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez absuelve a la

Un juez absuelve a la socia de una empresa despedida por retirar 84.668 euros de cuentas destinadas al pago de nóminas: reclamaron el dinero demasiado tarde

Junqueras (ERC) se reunirá con Sánchez en enero para presionar “al Partido Socialista a cumplir con lo que ha firmado”: “El PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un egipcio que alegaba estar siendo perseguido por ser homosexual y rechazar la religión musulmana

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

ECONOMÍA

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero entra en vigor el permiso parental que contará con dos semanas más para el cuidado de los hijos: todo lo que debes saber

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 24 diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos: el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si se termina el contrato por la venta de la vivienda

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio