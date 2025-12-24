¿Buscas trabajo para el año nuevo? Esta isla deshabitada busca un guardabosques por 30.000 euros

Isla de Handa

La organización Scottish Wildlife Trust (SWT) busca un guardabosques para Handa, una pequeña isla deshabitada situada en la costa noroeste de las Highlands escocesas, un lugar en el que manda la naturaleza y qué se encuentra especialmente aislado.

El puesto sería de unos seis meses de duración y ofrece la oportunidad de vivir y trabajar en un entorno prácticamente ‘virgen’, rodeado de acantilados y playas. Sin embargo, también implica aceptar condiciones poco convencionales, como desplazarse en barco una vez a la semana para lavar la ropa, comprar alimentos y reponer suministros básicos.

Con un salario de 26.112 libras esterlinas (21.000 euros netos al año más alojamiento y comida), el trabajo no solo requiere conocimientos sobre la fauna y la conservación, sino también dirigir un equipo de voluntarios y ayudar a gestionar a los 8.000 visitantes de verano de la isla. Según el responsable de área de reservas del SWT, Rab Potter, la convivencia es clave: “Handa es un lugar aislado y las personas con las que trabajas también serán las personas con las que socializas por la noche, por lo que tiene que ser alguien que se sienta cómodo con la vida comunitaria”.

La isla

Handa cuenta con una extensión de 760 acres (unas 307 hectáreas) y se encuentra a tan solo diez minutos en ferry desde Tarbet, una pequeña comunidad a pocas millas de Scourie y que apenas supera los 200 habitantes.

Aves de la isla de Handa

La isla es mundialmente conocida por la reserva natural de Scottish Wildlife Trust y está rodeada de acantilados llenos de pájaros de todo tipo. La isla fue prácticamente abandonada lo que permitió que la fauna recuperara el territorio. Hoy en día, Handa es hogar de decenas de miles de aves marinas, entre ellas frailecillos, alcas comunes y araos, que anidan en los acantilados.

Algunos turistas habituales destacan que Handa es un lugar poco conocido y que apenas se promociona, en gran parte por la necesidad de proteger la fauna. Uno de sus mayores atractivos es la tranquilidad y las comunidades que se crean entre voluntarios y visitantes.

La vida del guardabosques

“El candidato perfecto es alguien que no solo puede liderar un equipo de voluntarios, sino también vivir junto a ellos, necesitan ser ingeniosos, capaces de encontrar soluciones a cualquier problema inesperado y ser capaces de planificar en torno al clima cambiante, ya que a veces puede significar que no hay ferry durante días a la vez”, afirma Potter.

Aún así, el guardabosques también puede relajarse. La isla cuenta con playas espectaculares, de arena blancas y aguas cristalinas. El alojamiento se ofrece gratuitamente y está construido expresamente para ellos.

Antes de nada, debes comprobar formar parte de las categorías que pueden trabajar en territorio británico. Nada muy complicado, sólo debes asegurarte de los procedimientos en internet o llamando a la organización.