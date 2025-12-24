España

Alerta sanitaria: detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida

El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha confirmado el sacrificio de todos los animales

Guardar
Detectan un brote de gripe
Detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida. (Reuters)

El Govern de la Generalitat ha activado este miércoles la alerta sanitaria tras la detección de un positivo por gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida. Las autoridades han puesto en marcha de inmediato los protocolos previstos para este tipo de enfermedad.

El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha confirmado el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada y la inmovilización de las granjas avícolas situadas en un radio de diez kilómetros alrededor del foco.

Entre las medidas, que podrían llevarse a cabo en el plazo de un mes si no se detectan nuevos casos, incluyen controles veterinarios reforzados y restricciones de movimientos para evitar la propagación del virus. Además, para iniciar se han establecido restricciones en un radio de 10 km, donde las granjas de aves quedan inmovilizadas, y se ha reforzado la vigilancia en un radio de 3 km desde foco detectado.

Ordeig ha subrayado que, aunque la gripe aviar es muy contagiosa entre las aves, no supone ningún riesgo para la salud de las personas ni afecta a la seguridad de consumo de pollo o huevos. Así, el conseller ha querido llamar a la calma en fechas tan señaladas.

15 focos activos

El brote se une a una lista de hasta 14 focos activos. Las Comunidades Autónomas más afectadas son Castilla y León, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. “El departamento, los equipos técnicos y veterinarios y el sector están preparados para hacer frente a esta situación”, ha asegurado Ordeig, quien ha recalcado que se trata de una enfermedad seria que exige actuar con rapidez y rigor.

Por su parte, la capital ha anunciado recientemente que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) que desde el pasado mes de septiembre se han detectado cerca de una veintena de focos en la región, lo que ha llevado a restringir la cría avícola en 18 municipios hasta enero.

Aunque el departamento todavía no ha confirmado el origen del brote, Ordeig ha insinuado que el cambio climático y el variación de las rutas migratorias de aves podría haber provocado el contacto entre una ave silvestre y gallinas ponedoras.

Crisis de sanidad en Cataluña

La situación sanitaria alimenticia en Cataluña vive su peor momento. Desde que se detectó el pasado noviembre el brote de la Peste Porcina Africana (PPA), las autoridades y el sector permanece en una alerta constante. No obstante, no se han registrado brotes de esta enfermedad en las últimas explotaciones porcinas examinadas. Sin embargo, el riesgo continúa latente y ha obligado a extremar las precauciones, especialmente en zonas con alta actividad ganadera.

La gripe aviar, causada por distintos subtipos del virus de la influenza A, ha tenido un comportamiento cíclico en Europa en los últimos años, con repuntes asociados a las migraciones de aves silvestres, consideradas uno de los principales vectores de transmisión. Las autoridades sanitarias insisten en que la rapidez en la detección y la aplicación estricta de los protocolos, como el sacrificio preventivo y el confinamiento de explotaciones, son clave para contener los brotes.

Temas Relacionados

Alerta SanitariaGripe AviarAnimalesSucesosSucesos EspañaCataluñaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Investigan a una mujer de 24 años que llevó a su bebé muerto envuelto en sábanas a un tanatorio de Tarragona

La joven dio a luz el día 19 de diciembre pero no pudo desplazarse de casa hasta cuatro días después

Investigan a una mujer de

El Gobierno amplia hasta 2026 la prórroga a las empresas con pérdidas provocadas por la pandemia: deberán sanear sus cuentas “en un tiempo prudencial”

La norma, recogida en el BOE, excluye del cálculo legal los números rojos generados durante los peores años de la crisis sanitaria y concede margen a los negocios para recuperar el equilibrio financiero

El Gobierno amplia hasta 2026

Karlos Arguiñano cierra su restaurante para celebrar la Navidad con sus siete hijos: su felicitación navideña para sus clientes

El cocinero ha felicitado la Navidad en castellano y en euskera a través de su cuenta de Instagram

Karlos Arguiñano cierra su restaurante

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 25 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno elimina la obligación

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

El PP pide la comparecencia de Cuerpo en el Senado ante “la Navidad más cara de la historia”: “Sánchez hace caja con la inflación”

La jueza inadmite la denuncia de Manos Limpias sobre la gestión policial durante las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista en Madrid

Ábalos niega tener pruebas de delitos que comprometan a Pedro Sánchez, pero advierte al PSOE: “No seré recordado solo yo”

ECONOMÍA

El Gobierno amplia hasta 2026

El Gobierno amplia hasta 2026 la prórroga a las empresas con pérdidas provocadas por la pandemia: deberán sanear sus cuentas “en un tiempo prudencial”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 25 de diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio