Alerta sanitaria: detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida

Detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida. (Reuters)

El Govern de la Generalitat ha activado este miércoles la alerta sanitaria tras la detección de un positivo por gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida. Las autoridades han puesto en marcha de inmediato los protocolos previstos para este tipo de enfermedad.

El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha confirmado el sacrificio de todos los animales de la explotación afectada y la inmovilización de las granjas avícolas situadas en un radio de diez kilómetros alrededor del foco.

Entre las medidas, que podrían llevarse a cabo en el plazo de un mes si no se detectan nuevos casos, incluyen controles veterinarios reforzados y restricciones de movimientos para evitar la propagación del virus. Además, para iniciar se han establecido restricciones en un radio de 10 km, donde las granjas de aves quedan inmovilizadas, y se ha reforzado la vigilancia en un radio de 3 km desde foco detectado.

Ordeig ha subrayado que, aunque la gripe aviar es muy contagiosa entre las aves, no supone ningún riesgo para la salud de las personas ni afecta a la seguridad de consumo de pollo o huevos. Así, el conseller ha querido llamar a la calma en fechas tan señaladas.

15 focos activos

El brote se une a una lista de hasta 14 focos activos. Las Comunidades Autónomas más afectadas son Castilla y León, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. “El departamento, los equipos técnicos y veterinarios y el sector están preparados para hacer frente a esta situación”, ha asegurado Ordeig, quien ha recalcado que se trata de una enfermedad seria que exige actuar con rapidez y rigor.

Por su parte, la capital ha anunciado recientemente que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) que desde el pasado mes de septiembre se han detectado cerca de una veintena de focos en la región, lo que ha llevado a restringir la cría avícola en 18 municipios hasta enero.

Aunque el departamento todavía no ha confirmado el origen del brote, Ordeig ha insinuado que el cambio climático y el variación de las rutas migratorias de aves podría haber provocado el contacto entre una ave silvestre y gallinas ponedoras.

Crisis de sanidad en Cataluña

La situación sanitaria alimenticia en Cataluña vive su peor momento. Desde que se detectó el pasado noviembre el brote de la Peste Porcina Africana (PPA), las autoridades y el sector permanece en una alerta constante. No obstante, no se han registrado brotes de esta enfermedad en las últimas explotaciones porcinas examinadas. Sin embargo, el riesgo continúa latente y ha obligado a extremar las precauciones, especialmente en zonas con alta actividad ganadera.

La gripe aviar, causada por distintos subtipos del virus de la influenza A, ha tenido un comportamiento cíclico en Europa en los últimos años, con repuntes asociados a las migraciones de aves silvestres, consideradas uno de los principales vectores de transmisión. Las autoridades sanitarias insisten en que la rapidez en la detección y la aplicación estricta de los protocolos, como el sacrificio preventivo y el confinamiento de explotaciones, son clave para contener los brotes.