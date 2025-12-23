Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su cuarto hijo: la imagen con la que han presentado al bebé

(foto: AP/J. Pat Carter)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han anunciado el nacimiento de su cuarto hijo con una publicación conjunta en sus redes sociales. La pareja ha compartido la noticia a través de una fotografía en la que se ve al bebé durmiendo, con un gorro de rayas rosas y azules, envuelto en una frazada y acompañado por un peluche con forma de perezoso. El mensaje “My sunshine 12.17.2025”, han escrito junto a la imagen. Hasta el momento, no se ha revelado ni el sexo ni el nombre del recién nacido.

Fieles a su carácter reservado, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han mantenido la costumbre de no difundir detalles personales sobre sus hijos. El nacimiento del bebé tuvo lugar hace varios días, el 17 de diciembre de 2025, y la publicación en redes ha sido el primer y casi único dato facilitado por los padres a la opinión pública. Con este nuevo miembro, el cantante y la extenista suman un integrante a su familia numerosa, que ya incluye a Nicholas y Lucy —los mellizos de siete años— y a Mary, la pequeña de cinco años.

Fotografía con la que Enrique Iglesias y Anna Kournikova han presentado a su cuarto hijo. (Instagram @enriqueiglesias)

El embarazo de Anna Kournikova fue conocido por los medios a finales de agosto, cuando fuentes cercanas a la pareja comunicaron a la edición española de ¡HOLA! que ambos se encontraban “muy ilusionados” ante la llegada del nuevo hijo. Durante ese periodo, la prensa únicamente pudo captar imágenes de Kournikova en Miami junto a sus tres hijos, ejerciendo su vida cotidiana sin confirmar públicamente la gestación.

Una vida familiar ajena a los focos

Desde el inicio de su relación en los 2000, la pareja se ha caracterizado por el hermetismo con el que ha gestionado su vida familiar. Ni Iglesias ni Kournikova suelen ofrecer declaraciones sobre sus hijos ni conceden entrevistas acerca de su día a día en Miami. En todos sus embarazos, la información ha trascendido únicamente por publicaciones en redes sociales y por fuentes cercanas a la familia, manteniéndose en todo momento la máxima discreción.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova junto a sus hijos en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @enriqueiglesias)

Durante los últimos meses previos al nacimiento del cuarto hijo, Anna Kournikova fue vista en distintas ocasiones en la ciudad de Miami junto a sus niños, realizando tareas cotidianas. Unas imágenes que reforzaron esa imagen de normalidad y privacidad que la pareja ha buscado mantener.

Enrique Iglesias y su faceta como padre

El hijo de Julio Iglesias ha compartido impresiones en algunos de sus encuentros con la prensa. Durante su participación en la Feria Nacional Potosina en San Luis Potosí, en México, le preguntaron por la llegada del cuarto hijo y tan solo dijo que sentía “mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”.

Sobre su vida familiar y la manera en que gestiona la paternidad, el cantante explicó el pasado año durante la gala de los 40 Music Awards 2024 que “estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer”. Además, Enrique añadió que estos momentos con ellos le han llevado a distanciarse de los compromisos musicales más exigentes, priorizando conciertos puntuales que le hacen estar fuera de casa el menor tiempo posible. “Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”.