España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este lunes 22 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 22 de diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 0, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

China golpea a empresas españolas de lácteos desde este martes con nuevos aranceles: suben hasta el 42,7% en la UE

La medida se extiende a una amplia gama de productos: quesos frescos, cuajadas, quesos procesados, quesos azules, leche y ciertos tipos de nata

China golpea a empresas españolas

El Gobierno convoca 17.986 plazas para la Administración General del Estado : estas son las oposiciones que se van a abrir

Las plazas corresponderán a cinco cuerpos, en su modalidad de turno libre y promoción interna, de los cuerpos A2, C1 y C2

El Gobierno convoca 17.986 plazas

Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores, las niñas que han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El número agraciado con el gran premio del sorteo es el 79432

Alba Yadira Machaca Tapia e

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

Sorteo de la Lotería de

Elena Casado Pineda, anestesista: “Si tienes dolor crónico no deberías tomar nada de esto, vas a estar peor”

La experta explica por qué ciertos tratamientos pueden empeorar el dolor a largo plazo

Elena Casado Pineda, anestesista: “Si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno acuerda con Bildu

El Gobierno acuerda con Bildu la prohibición de desahuciar por impago de alquiler en 2026

Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

La Justicia avala el desahucio de un hombre con un 72% de discapacidad y una pensión de 421 euros por no haber pagado su alquiler

Milagros Tolón y Elma Sáiz sustituirán a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y la Portavocía de Gobierno

Un hombre tendrá que pagar 8.238 euros a su empleada del hogar por despedirla tras tenerla trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social

ECONOMÍA

China golpea a empresas españolas

China golpea a empresas españolas de lácteos desde este martes con nuevos aranceles: suben hasta el 42,7% en la UE

Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores, las niñas que han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Cuáles son las terminaciones de la Lotería de Navidad 2025 y qué premio tienen cada una

Qué pasa si mi décimo termina igual que 79432, ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento