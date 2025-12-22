España

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
EuroDreams realiza dos sorteos a
EuroDreams realiza dos sorteos a la semana, cada lunes y jueves (Infobae)

EuroDreams anunció la combinación ganadora de su último sorteo. Revise si fue uno de los afortunados en obtener el premio de hasta 20 mil euros al mes durante 30 años.

Fecha: lunes 22 de diciembre de 2025.

Combinación ganadora: 04, 11, 24, 27, 34 y 35.

Dreams: 5.

EuroDreams, el nuevo sorteo millonario de Loterías y Sorteos del Estado, se lleva a cabo dos días de la semana, todos los lunes y jueves.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Eurodreams, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cuánto se queda hacienda de los premios de EuroDreams?

Como cada lunes, se llevó
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Eurodreams (Loterías y Apuestas del Estado)

El sorteo EuroDreams ofrece pagos mensuales a largo plazo, pero como otros juegos de azar en España, sus premios están sujetos a impuestos.

Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre la parte del premio que exceda los 40,000 euros exentos por ley.

El primer premio de EuroDreams entrega 20,000 euros al mes durante 30 años (7,2 millones en total). De esta cantidad, 7,16 millones están gravados, por lo que el ganador paga 1,432,000 euros en impuestos.

El segundo premio ofrece 2,000 euros al mes durante 5 años (120,000 euros), de los cuales 80,000 euros tributan, resultando en 16,000 euros para Hacienda.

La Agencia Tributaria retiene automáticamente el impuesto en cada pago mensual, facilitando que los ganadores no deban abonar todo de golpe.

Además, los responsables del sorteo gestionan las retenciones y la presentación de los modelos fiscales correspondientes, mientras que los premiados deben declarar sus ingresos mediante el modelo 136.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurodreams
Los pasos para jugar Eurodreams son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Eurodreamsespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

La CNMC eleva al 6,58% la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España hasta 2031

La nueva tasa se aplicará durante seis años, uno de los plazos más extensos en la Unión Europea

La CNMC eleva al 6,58%

Sevilla tendrá presupuestos en 2026: PP y Vox pactan un aumento general en las inversiones y recortes en áreas sociales

El Ayuntamiento de Sevilla incrementa sus cuentas para el año próximo un 2,52%, mientras el Consejo Económico y Social de la ciudad alerta de retrocesos en políticas sociales

Sevilla tendrá presupuestos en 2026:

Comprobar la Primitiva: los ganadores de este 22 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Primitiva: los ganadores

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional dicta sentencia

La Audiencia Nacional dicta sentencia contra 29 personas en el mayor pelotazo de la trama Púnica: condenados cinco exalcaldes del PP y uno del PSOE

Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

Gallardo dimite tras obtener el peor resultado del PSOE en unas elecciones en Extremadura: “He intentado resistir frente a una denuncia falsa que lo ha empañado todo”

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

Feijóo impone una gestora al frente del PP en la Comunidad Valenciana y rechaza una lucha entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

ECONOMÍA

La CNMC eleva al 6,58%

La CNMC eleva al 6,58% la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España hasta 2031

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

La intercambian al nacer con otro bebé en un hospital y el error dura 19 años: un juez sentencia indemnizarla con casi un millón de euros cuando ella pedía tres

DEPORTES

El Real Madrid se lleva

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”