El día que la suerte sonrió a la casa real española no fue en la Lotería de Navidad: la reina Letizia, una ganadora más de la Lotería Nacional

La reina Letizia. (EFE/Chema Moya)

A lo largo de su historia —que se remonta hasta 1812—, la Lotería Nacional ha dejado premios repartidos por toda la geografía española y ha salpicado también a personalidades del mundo de la cultura, el deporte y la televisión. Mañana llega el sorteo más famoso de nuestro país, el Sorteo Extraordinario de Navidad, donde la suerte ha salpicado en muchas ocasiones a diferentes nombres destacados de nuestro país, entre ellos el de la reina Letizia. No obstante, y aunque se piensa que ocurrió durante este destacado día, realmente sucedió en el momento más importante de la vida de la mujer de Felipe VI.

Resulta difícil imaginar que la máxima representante femenina de la Corona española figure en la lista de afortunados de la Lotería Nacional, pero así fue. La historia se remonta a 2004, un año clave en la vida de Letizia Ortiz, que por entonces acababa de contraer matrimonio con el entonces príncipe Felipe de Borbón. Aquel enlace, celebrado el 22 de mayo en la catedral de la Almudena, no solo marcó un hito institucional, sino que también quedó ligado, de forma inesperada, a un premio del sorteo.

El origen de la historia está en un regalo de bodas poco convencional. Miguel Garau, periodista catalán y miembro de la Asociación de Veteranos de RTVE —cadena en la que Letizia había trabajado—, decidió obsequiar a los recién casados con una serie de décimos de la Lotería Nacional. No fue una elección al azar: Garau se propuso encontrar números con un significado especial, vinculados a la fecha del enlace.

La reina Letizia en el vigésimo aniversario de la FundéuRAE. (Europa Press)

Su objetivo era claro: regalar una secuencia completa de números que incluyera el 22.504, una combinación que reproducía el día, el mes y el año de la boda (22/05/04). Para conseguirlo, tuvo que recurrir a la central de Loterías y rastrear administraciones de distintas ciudades. Finalmente, dio con los décimos en Valencia, concretamente en una administración de la plaza de Santa Catalina, donde el número estaba reservado por un cliente habitual. Tras diversas gestiones, logró hacerse con 20 números de la serie apenas unos días antes del enlace.

Garau envió los décimos por correo certificado, acompañados de un libro dedicado a la pareja y de un mensaje de buenos deseos para su nueva vida en común. La sorpresa llegó el mismo día de la boda: uno de los números regalados, el 22.500, resultó agraciado con un segundo premio. Otros décimos obtuvieron reintegros y premios menores, de modo que el lote completo sumó más de 26.000 euros.

El propio periodista explicó entonces que su estrategia no era fruto de la casualidad. Comprar una secuencia consecutiva de veinte números aumentaba las probabilidades de obtener algún premio, al menos en forma de reintegro o aproximaciones. Y, en esta ocasión, la jugada salió redonda. Tanto Felipe como Letizia recibieron la misma cantidad, unos 13.000 euros cada uno, procedentes de aquel inesperado golpe de suerte.

La suerte les sonríe dos veces

Sin embargo, lejos de quedarse con el dinero, la pareja tomó una decisión que pasó casi desapercibida en su momento pero que encajaba con la discreción con la que siempre han intentado mantener en cuestiones personales. El importe íntegro del premio fue donado a una organización no gubernamental, cuyo nombre nunca se hizo público. El destino exacto de esa cantidad permanece, hasta hoy, en secreto.

La reina Letizia en los premios de la Fundación ONCE. (Instagram)

Esta anécdota convierte a la reina Letizia en una de las pocas figuras de la realeza española que pueden declararse ganadoras de la Lotería Nacional. No obstante, puede ser que la pareja haya sido bendecida en más de una ocasión. Si son supersticiosos, podrían haber jugado el mismo número año tras año. Y, en 2014, la suerte habría vuelto a sonreírles, en esta ocasión en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Ya que ese 22 de noviembre, el 22.504 fue premiado con 1.000 euros.