España

El día que la suerte sonrió a la casa real española no fue en la Lotería de Navidad: la reina Letizia, una ganadora más de la Lotería Nacional

La mujer de Felipe VI fue agraciada con un décimo el día de su boda con el entonces príncipe de Asturias

Guardar
La reina Letizia. (EFE/Chema Moya)
La reina Letizia. (EFE/Chema Moya)

A lo largo de su historia —que se remonta hasta 1812—, la Lotería Nacional ha dejado premios repartidos por toda la geografía española y ha salpicado también a personalidades del mundo de la cultura, el deporte y la televisión. Mañana llega el sorteo más famoso de nuestro país, el Sorteo Extraordinario de Navidad, donde la suerte ha salpicado en muchas ocasiones a diferentes nombres destacados de nuestro país, entre ellos el de la reina Letizia. No obstante, y aunque se piensa que ocurrió durante este destacado día, realmente sucedió en el momento más importante de la vida de la mujer de Felipe VI.

Resulta difícil imaginar que la máxima representante femenina de la Corona española figure en la lista de afortunados de la Lotería Nacional, pero así fue. La historia se remonta a 2004, un año clave en la vida de Letizia Ortiz, que por entonces acababa de contraer matrimonio con el entonces príncipe Felipe de Borbón. Aquel enlace, celebrado el 22 de mayo en la catedral de la Almudena, no solo marcó un hito institucional, sino que también quedó ligado, de forma inesperada, a un premio del sorteo.

El origen de la historia está en un regalo de bodas poco convencional. Miguel Garau, periodista catalán y miembro de la Asociación de Veteranos de RTVE —cadena en la que Letizia había trabajado—, decidió obsequiar a los recién casados con una serie de décimos de la Lotería Nacional. No fue una elección al azar: Garau se propuso encontrar números con un significado especial, vinculados a la fecha del enlace.

La reina Letizia en el
La reina Letizia en el vigésimo aniversario de la FundéuRAE. (Europa Press)

Su objetivo era claro: regalar una secuencia completa de números que incluyera el 22.504, una combinación que reproducía el día, el mes y el año de la boda (22/05/04). Para conseguirlo, tuvo que recurrir a la central de Loterías y rastrear administraciones de distintas ciudades. Finalmente, dio con los décimos en Valencia, concretamente en una administración de la plaza de Santa Catalina, donde el número estaba reservado por un cliente habitual. Tras diversas gestiones, logró hacerse con 20 números de la serie apenas unos días antes del enlace.

Garau envió los décimos por correo certificado, acompañados de un libro dedicado a la pareja y de un mensaje de buenos deseos para su nueva vida en común. La sorpresa llegó el mismo día de la boda: uno de los números regalados, el 22.500, resultó agraciado con un segundo premio. Otros décimos obtuvieron reintegros y premios menores, de modo que el lote completo sumó más de 26.000 euros.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

El propio periodista explicó entonces que su estrategia no era fruto de la casualidad. Comprar una secuencia consecutiva de veinte números aumentaba las probabilidades de obtener algún premio, al menos en forma de reintegro o aproximaciones. Y, en esta ocasión, la jugada salió redonda. Tanto Felipe como Letizia recibieron la misma cantidad, unos 13.000 euros cada uno, procedentes de aquel inesperado golpe de suerte.

La suerte les sonríe dos veces

Sin embargo, lejos de quedarse con el dinero, la pareja tomó una decisión que pasó casi desapercibida en su momento pero que encajaba con la discreción con la que siempre han intentado mantener en cuestiones personales. El importe íntegro del premio fue donado a una organización no gubernamental, cuyo nombre nunca se hizo público. El destino exacto de esa cantidad permanece, hasta hoy, en secreto.

La reina Letizia en los
La reina Letizia en los premios de la Fundación ONCE. (Instagram)

Esta anécdota convierte a la reina Letizia en una de las pocas figuras de la realeza española que pueden declararse ganadoras de la Lotería Nacional. No obstante, puede ser que la pareja haya sido bendecida en más de una ocasión. Si son supersticiosos, podrían haber jugado el mismo número año tras año. Y, en 2014, la suerte habría vuelto a sonreírles, en esta ocasión en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Ya que ese 22 de noviembre, el 22.504 fue premiado con 1.000 euros.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El domingo se votará al presidente de la comunidad autonómica, que afrontará el cierre previsto de los reactores de esta planta en 2027 y 2028

El futuro de Extremadura en

Cuando la muerte de un ser querido deja una silla vacía en la mesa de Navidad: “Dejamos de poner adornos y era como un día más”

En estas fechas tan señaladas, los sentimientos asociados al duelo por fallecimiento se amplifican, por lo que es importante priorizar las necesidades propias en lugar de las expectativas externas

Cuando la muerte de un

Luis Fernández y Maggie García (’Los protegidos’): “Esta temporada hemos retomado una ilusión que no estaba tan a flor de piel”

‘Infobae’ conversa con los actores de la mítica serie, que estrena un nuevo episodio de su secuela, ‘Los protegidos: un nuevo poder’

Luis Fernández y Maggie García

¿Por qué ha crecido tanto la población colombiana en España? En 2026 superará el hito del millón de residentes

El último censo del INE muestra que la llegada de migrantes desde el país latino se ha multiplicado en cinco años. José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y de las migraciones, explica las claves de este movimiento

¿Por qué ha crecido tanto

Estos son algunos de los países que también celebran la Lotería de Navidad

La tradición española ha traspasado fronteras mucho más allá de Europa

Estos son algunos de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Extremadura en

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se queda Hacienda

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

DEPORTES

Kini Carrasco, de atleta paralímpico

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira