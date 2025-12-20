Un hombre es detenido tras instalar un dispositivo en el coche de su exmujer para saber siempre dónde está: ella se extrañaba de encontrárselo en todas partes

Un agente de Policía en España. (Fernando Sánchez/Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido este sábado en Melilla a un hombre acusado de instalar dispositivos de localización en los coches que utilizaban su exmujer y la hermana de esta, con el objetivo de conocer en todo momento sus movimientos. Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía a la agencia Europa Press, la investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima, quien ha entregado en dependencias policiales dos objetos extraños que había encontrado adheridos, uno en su propio vehículo y otro en el coche de la afectada.

El caso ha salido a la luz después de que la exmujer, separada de su marido desde hacía algo más de un año, manifestara que se encontraba con él de manera reiterada en distintos lugares, tanto en Melilla como en Marruecos, sin que existiera una explicación aparente para estas coincidencias. La denuncia ha motivado la intervención del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior, que ha trabajado en colaboración con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). De forma paralela, se han activado medidas preventivas de seguridad ante la posible existencia de una situación de riesgo, según ha detallado el portavoz policial a Europa Press.

Los especialistas han realizado un análisis técnico exhaustivo de los dispositivos, con el objetivo de determinar tanto su funcionamiento como su procedencia. Los investigadores han comprobado que los aparatos estaban diseñados específicamente para la localización y seguimiento de objetos personales, empleando tecnología de transmisión de datos de baja energía de forma inalámbrica. Este sistema, que no recurre al GPS ni a otros mecanismos de alto consumo, permite maximizar la autonomía de la batería al aprovechar la conexión con teléfonos móviles cercanos de una marca concreta, que actúan como nodos de retransmisión de la información, según ha explicado la misma fuente a Europa Press.

Rastreo en tiempo real

Tras una investigación compleja y detallada, los agentes han logrado identificar al titular de ambos dispositivos, que ha resultado ser el excónyuge de la mujer vigilada, tal y como se sospechaba desde el inicio. Presuntamente, el detenido habría fijado los dispositivos con silicona en los bajos de los dos vehículos que su exmujer utilizaba habitualmente, lo que le permitía rastrear sus desplazamientos en tiempo real.

Una vez recibido el informe técnico del Grupo de Delitos Tecnológicos, la UFAM ha procedido a la detención del presunto autor por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial, según ha confirmado el portavoz de la Jefatura Superior a Europa Press.

La víctima, aunque ha declarado no haber sufrido agresiones físicas, sí ha denunciado haber padecido malos tratos psicológicos continuados. Según su testimonio, “desde que finalizó la relación le ha resultado imposible rehacer su vida, ya que se encontraba de forma constante con su exmarido allí donde se desplazaba, una situación que le generó una profunda desazón y un grave malestar emocional, además de una vulneración evidente de su privacidad y un riesgo para su integridad personal”, ha subrayado la citada fuente a Europa Press.