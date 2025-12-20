España

Un hombre es detenido tras instalar un dispositivo en el coche de su exmujer para saber siempre dónde está: ella se extrañaba de encontrárselo en todas partes

La víctima ha denunciado malos tratos psicológicos continuados

Guardar
Un agente de Policía en
Un agente de Policía en España. (Fernando Sánchez/Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido este sábado en Melilla a un hombre acusado de instalar dispositivos de localización en los coches que utilizaban su exmujer y la hermana de esta, con el objetivo de conocer en todo momento sus movimientos. Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía a la agencia Europa Press, la investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima, quien ha entregado en dependencias policiales dos objetos extraños que había encontrado adheridos, uno en su propio vehículo y otro en el coche de la afectada.

El caso ha salido a la luz después de que la exmujer, separada de su marido desde hacía algo más de un año, manifestara que se encontraba con él de manera reiterada en distintos lugares, tanto en Melilla como en Marruecos, sin que existiera una explicación aparente para estas coincidencias. La denuncia ha motivado la intervención del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior, que ha trabajado en colaboración con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). De forma paralela, se han activado medidas preventivas de seguridad ante la posible existencia de una situación de riesgo, según ha detallado el portavoz policial a Europa Press.

Los especialistas han realizado un análisis técnico exhaustivo de los dispositivos, con el objetivo de determinar tanto su funcionamiento como su procedencia. Los investigadores han comprobado que los aparatos estaban diseñados específicamente para la localización y seguimiento de objetos personales, empleando tecnología de transmisión de datos de baja energía de forma inalámbrica. Este sistema, que no recurre al GPS ni a otros mecanismos de alto consumo, permite maximizar la autonomía de la batería al aprovechar la conexión con teléfonos móviles cercanos de una marca concreta, que actúan como nodos de retransmisión de la información, según ha explicado la misma fuente a Europa Press.

Desmantelada una red de explotación sexual y siete mujeres liberadas (Policía Nacional)

Rastreo en tiempo real

Tras una investigación compleja y detallada, los agentes han logrado identificar al titular de ambos dispositivos, que ha resultado ser el excónyuge de la mujer vigilada, tal y como se sospechaba desde el inicio. Presuntamente, el detenido habría fijado los dispositivos con silicona en los bajos de los dos vehículos que su exmujer utilizaba habitualmente, lo que le permitía rastrear sus desplazamientos en tiempo real.

Una vez recibido el informe técnico del Grupo de Delitos Tecnológicos, la UFAM ha procedido a la detención del presunto autor por un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial, según ha confirmado el portavoz de la Jefatura Superior a Europa Press.

La víctima, aunque ha declarado no haber sufrido agresiones físicas, sí ha denunciado haber padecido malos tratos psicológicos continuados. Según su testimonio, “desde que finalizó la relación le ha resultado imposible rehacer su vida, ya que se encontraba de forma constante con su exmarido allí donde se desplazaba, una situación que le generó una profunda desazón y un grave malestar emocional, además de una vulneración evidente de su privacidad y un riesgo para su integridad personal”, ha subrayado la citada fuente a Europa Press.

Temas Relacionados

Policía EspañaPolicía Nacional de EspañaAcoso SexualEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Disney+ España: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Disney+ España: Estas son las

De servir cafés en Italia a dirigir proyectos en Brasil: la historia de una gerente de 27 años

“En muchas compañías italianas, el margen para crecer es limitado”, señala. Aun así, no descarta regresar en el futuro y brindar otra oportunidad a su país

De servir cafés en Italia

Así es una de las estaciones de esquí más grandes de España: cuenta con un total de 147 pistas

Se trata de una estación de esquí moderna, con abundantes remontes renovados, e instalaciones de última generación

Así es una de las

La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza

Aunque en una primera valoración todo apunta a una muerte natural, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia correspondiente

La Policía investiga la muerte

Un robot humanoide se hace viral entre los manifestantes de Bulgaria: “Seré un político excelente. Nunca me cansaré. No robaré ni mentiré. Porque lo llevo dentro”

Antes de sumarse a las manifestaciones masivas de la semana pasada, ‘Robert’ trabajó como corredor de comercio en Dubái y policía en Canadá. Además, posee habilidades de baile envidiables

Un robot humanoide se hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

ECONOMÍA

Choque europeo por Mercosur: Francia

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 20 diciembre

Astilleros Balenciaga se acerca a asegurar su continuidad en Zumaia a cambio de una reducción salarial del 5% para los trabajadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El motor de combustión se resiste a morir en Europa: por qué Bruselas rectifica en su compromiso con la electrificación total del automóvil

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”