Un catalán que vive en Bruselas se queja de la cantidad de gente de su país que hay en la ciudad: “Bajo mi ventana escucho más español que francés”

Vista de la sede de Euroclear en Bruselas. (Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

Un joven barcelonés que acaba de llegar en Bruselas se ha hecho viral en redes sociales tras decir que hasta ahora sólo ha conocido a gente de España. “Te lo juro que, bajo mi ventana escucho más español que francés” relata Roger Gutiérrez en TikTok. Debido a esta sorpresa, el muchacho investigó y descubrió que hay 74.000 españoles que residen en Bélgica, una cifra que se concentra en la capital.

En su vídeo, Roger Gutiérrez comenta que se siente muy integrado, a pesar de que su objetivo inicial fuera “aprender un poco de francés”. Además, recuerda la noche en la que se encontró a gente de Segovia, del País Vasco y, especialmente, de Madrid y de Barcelona. Y es que Bruselas concentra una comunidad española muy importante, impulsada por la movilidad laboral, las oportunidades en instituciones europeas y la llegada de jóvenes que buscan formación o empleo en el extranjero. Esto hace que el español sea una lengua habitual en determinados barrios y espacios de la capital belga, algo que sorprende a quienes llegan por primera vez al país.

Patatas bravas, una tapa de la comunidad española (Europa Press)

Más allá de las cifras, la comunidad española en Bélgica ha desarrollado una red social y cultural cada vez más sólida. Plataformas como InterNations, asociaciones y encuentros informales facilitan la integración y el contacto entre compatriotas, al mismo tiempo que sirven como apoyo para afrontar la vida fuera de España. Para muchos recién llegados, esta red reduce el impacto del cambio y genera una rápida sensación de familiaridad. Así, Bruselas se convierte en un destino donde sentirse acompañado desde los primeros días.

El español es la cuarta lengua

Los datos apuntan a que el español se sitúa como la cuarta lengua más utilizada en Bruselas. Un 14,5% de la población afirma emplearlo en su vida diaria, según el barómetro de usos lingüísticos de 2024 elaborado por la Universidad flamenca de Bruselas (VUB).

Este porcentaje refleja el peso creciente del español en contextos urbanos europeos marcados por la movilidad internacional. De este modo, se sitúa solo por detrás del francés, el inglés y el neerlandés.

Tres hombres sonrientes comparten un almuerzo en un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del estudio, el español supera a otras lenguas de fuerte presencia migratoria como el árabe, el italiano o el alemán. El idioma español se consolida como uno de los principales de uso social en la capital belga. Este posicionamiento refuerza el papel del español como lengua de comunicación habitual en una ciudad caracterizada por la convivencia de más de un centenar de idiomas y una amplia diversidad de nacionalidades.

Internacionalización del español

El español se ha reforzado como una lengua de alcance global y como un activo estratégico en la acción exterior de España. Con más de 500 millones de hablantes nativos y más de 600 millones de usuarios en todo el mundo, el idioma ocupa una posición central en ámbitos como la diplomacia, la cultura y la cooperación internacional. Su presencia fortalece el papel del español como lengua de comunicación en foros multilaterales y organizaciones internacionales.

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes. (Europa Press)

Esta proyección internacional se apoya en una red institucional que impulsa su enseñanza y difusión en más de un centenar de países. A través del Instituto Cervantes y otros organismos vinculados a la política exterior, España promueve el uso del español como herramienta de cohesión cultural, intercambio académico y proyección internacional en un contexto marcado por la globalización y la movilidad.