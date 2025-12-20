España

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

Toni González, ha anunciado que mantendrá su labor al frente del ayuntamiento tras haber renunciado a la militancia del PSOE

Guardar
Toni González, alcalde de Almussafes
Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia). / (EFE)

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado que mantendrá su labor al frente del ayuntamiento con “más dedicación que nunca”, aun habiéndose apartado temporalmente del grupo municipal del PSOE tras una denuncia de acoso sexual y laboral. González destaca que su compromiso con los vecinos permanece intacto y continuará ejerciendo sus funciones mientras se esclarece la situación.

En una carta dirigida a la ciudadanía, González afirma que la gestión municipal y el bienestar de los vecinos seguirán siendo su prioridad mientras se esclarecen los hechos. Señala que su decisión de apartarse del grupo socialista es temporal y responde a la necesidad de “aclarar la situación”. El alcalde insiste en que las diferencias internas dentro de una organización política no deberían convertirse en obstáculos para la gestión local.

El PSOE sufre un “me too” tras varias denuncias de acoso sexual contra dirigentes del partido en distintas regiones de España. Casos como los de José Tomé (Lugo, Galicia) y Francisco Luis Fernández (Belalcázar, Córdoba) han provocado dimisiones y expedientes disciplinarios. La crisis interna ha llevado a la dimisión de responsables de Igualdad y a la exigencia de transparencia y tolerancia cero frente al machismo.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

Temas Relacionados

PSOEDelitosTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

