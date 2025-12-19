España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Consulta enseguida los números ganadoresdel sorteo de Super Once de este viernes 19 de diciembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 19 diciembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 03 06 09 19 21 35 38 43 45 46 48 49 52 53 54 61 68 70 81 82.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha manifestado su apoyo a la mujer que denunció

La denuncia de una mujer

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Cuál es el precio de

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

La cadena de supermercados elevará a 37 los días de descanso anual y pagará una mensualidad extraordinaria a toda su plantilla en los dos países a partir de 2026

Mercadona amplía en siete días

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

La reunión, celebrada este viernes entre dirigentes de ambos grupos, ha reunido a la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, y responsables de Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, sin presencia de ministros

Termina sin avances la reunión

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

El cálculo del IVA que iría a las arcas del Estado ha generado numerosas críticas

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La denuncia de una mujer

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

Solo faltan 12 votos: 112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados en Extremadura ya han votado de nuevo

Último día de la campaña extremeña: Guardiola se alegra “de no haber estado” en el debate electoral y Gallardo considera que “se ha escondido”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente estás trabajando gratis y no te estás dando cuenta”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”