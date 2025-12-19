La violencia machista, asignatura pendiente en Francia: solo una de cada 10 denuncias termina en condena y el 42% se archivan

La violencia machista es una asignatura pendiente en Francia. (EFE/Manuel Bruque)

Por primera vez, Francia ha presentado un análisis exhaustivo sobre la respuesta penal a la violencia doméstica, revelando una brecha significativa entre el volumen de denuncias y la acción judicial. El estudio, elaborado de manera conjunta por los ministerios del Interior y Justicia, muestra que apenas una de cada diez denuncias por violencia de género termina en condena, mientras que el 42% de los casos se archiva sin llegar a juicio.

Hasta ahora, ambos ministerios trabajaban de forma separada. Pascal Chevalier, jefe del Servicio de Estadística del Ministerio de Justicia (SSER), ha remarcado: “La violencia doméstica es un problema social grave. Este estudio proporciona una mejor comprensión de cómo la gestiona el sistema judicial”.

Entre 2018 y 2023, más de 800.000 víctimas mayores de 15 años presentaron denuncias ante la policía. De ellas, el 85% fueron mujeres y el 15% hombres, ya que en Francia se utiliza el concepto de violencia conyugal que abarca a víctimas de ambos sexos. La mayoría de las denuncias corresponden a agresiones físicas (77%), seguidas de amenazas (16%) y violencia psicológica (8%). Además, en el 12% de los casos se denunciaron dos o más tipos de violencia a la vez.

Chevalier, ha subrayado: “La violencia machista en el seno de la pareja es un problema grave y la sociedad demandaba saber cuál es el tratamiento judicial que se da a los delitos. El objetivo no era analizar la violencia machista en sí, sino conectar los datos para hacer un seguimiento individual de cada uno de los casos”.

La condena se dicta en el 96% de los casos. (Viana Inmigration)

El 42% de las denuncias, desestimadas

Según el estudio francés, el 42% de las denuncias fueron archivadas por motivos como “insuficiencia de pruebas de un delito, la ausencia de un delito, investigaciones infructuosas o el estado mental del agresor”, ha explicado Elise Lévêque, coautora del estudio y miembro del Ministerio de Justicia. En casos de violencia sexual, la proporción de denuncias desestimadas asciende al 70%, y en tentativa de homicidio, al 23%.

La respuesta judicial varía según el tipo de violencia. Valérie Carrasco, del servicio estadístico del Ministerio del Interior, ha destacado: “Existe una prevalencia muy alta de violencia física, seguida del acoso psicológico”.

La tasa de procesamiento alcanza el 77% en tentativas de homicidio, pero desciende a aproximadamente un tercio en casos de violación, tentativa de violación, violencia física y amenazas. En otras formas de violencia sexual, la tasa cae por debajo del 30%, y en el caso del acoso psicológico, al 24%.

Aunque el 84% de los procesos policiales estuvieron vinculados a un caso judicial, solo una de cada tres denuncias llegó al tribunal penal. Cuando esto ocurre, la condena se dicta en el 96% de los casos. “Normalmente, hay más sentencias de culpabilidad cuando la denuncia es por varios tipos de violencia, por ejemplo, agresiones físicas y amenazas”, ha precisado Carrasco.

Una de las batallas que la extrema derecha pelea de manera insistente es negar el término “violencia machista” para denominarla “violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar”. Son distintas formas de referirse a un mismo hecho, lo importante son los matices

94 mujeres asesinadas

Uno de los aspectos más criticados por las asociaciones feministas es la dilatación de los tiempos de respuesta en los procesos. El estudio indica que el 70% se resuelve en menos de un año, incluidas las archivadas. No obstante, el informe no incluye los feminicidios.

Christine Gonzalez-Demichel, jefa del servicio de estadística del Ministerio de Seguridad Interior, añadió que en el “futuro se podrían analizar otras áreas utilizando datos combinados”, como tentativas de homicidio o violencia sexual.