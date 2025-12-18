España

Embalses España 18 de diciembre: reserva de agua subió 0,31 %

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
La situación de los embalses
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este jueves 18 de diciembre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 54,86 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la captación hídrica resultó subió en comparación con la última semana.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 18 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.744 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 54,86 %.

Variación de hace una semana: 172 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,31 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.839 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,46 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 46,13%.

Aragón: 54,71%.

Asturias: 61,62%.

C. Valenciana: 40,18%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 39,88%.

Castilla-La Mancha: 50,16%.

Cataluña: 72,77%.

Comunidad de Castilla y León: 55,58%.

Extremadura: 60,08%.

Galicia: 67,14%.

Murcia: 25,68%.

Navarra: 41,02%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de diciembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más alto de

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 18 de diciembre

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos

Toni Musalaev, abogado: “Estás obligado a declarar en un juicio como testigo, pero existen excepciones”

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla casos en los que es posible abstenerse de testificar si existe vínculo familiar o profesional con el investigado

Toni Musalaev, abogado: “Estás obligado

Así es como deberías subir el freno de mano, según un mecánico: “Podrías estar desgastando prematuramente el mecanismo interno”

Una manipulación incorrecta de este elemento puede derivar en reparaciones costosas y fallos de seguridad

Así es como deberías subir

La Audiencia Provincial de Tarragona aumenta la indemnización por accidente de tráfico en 50.000 euros a un hombre de 78 años

La cuantía que solicitaba el damnificado era muy superior a la establecida en un inicio por la aseguradora AXA Seguros Generales, la cual abonó poco más de 28.000 euros

La Audiencia Provincial de Tarragona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es como deberías subir

Así es como deberías subir el freno de mano, según un mecánico: “Podrías estar desgastando prematuramente el mecanismo interno”

Los pagos del PSOE estarán un mes bajo secreto: el hilo del que se puede tirar para demostrar la presunta financiación ilegal

Ábalos y Cerdán siguen caminos distintos a la hora de romper con el PSOE y el Gobierno: de la confrontación directa y pública a la estrategia de ‘no agresión’

La SEPI ha decidido buscar 70 talentos en directivos de otras empresas tras estallar los casos ‘Leire’ y ‘Koldo’ que han manchado de corrupción la empresa pública

¿Por qué se quiere gastar la DGT 33.000 euros en coches de juguete?, ¿y por qué ha comprado 4.990 abanicos y 400 cestas para recién nacido con biberones?

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 18 de diciembre

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 18 de diciembre

Combatir la okupación, bajar impuestos y priorizar a los españoles: las propuestas de Vox en vivienda para las elecciones de Extremadura

El campo español vuelve a tirar del carro: bate récords de renta y exportaciones y sitúa a España como potencia agrícola europea

DEPORTES

Davide Ancelotti abandona el banquillo

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

El Real Madrid certifica su victoria ante el Talavera en Copa del Rey pidiendo la hora en una noche envenenada

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano

El Atlético de Madrid sella su victoria en Copa del Rey ante un Atlético Baleares que consiguió poner contra las cuerdas a los rojiblancos