Ábalos y Cerdán siguen caminos distintos a la hora de romper con el PSOE y el Gobierno: de la confrontación directa y pública a la estrategia de ‘no agresión’

El exministro de Transportes aprovecha el tirón de su cuenta de X (antes Twitter) para atacar a sus antiguos compañeros, mientras que Cerdán mantiene un perfil bajo en sus declaraciones públicas

José Luis Ábalos y Santos
José Luis Ábalos y Santos Cerdán (Montaje Infobae)

Santos Cerdán y José Luis Ábalos se han convertido en este año en los dos principales quebraderos de cabeza del PSOE. Son los dos últimos secretarios de organización del partido, personas muy cercanas durante años a Pedro Sánchez y ambos están imputados en la causa de presuntas ‘mordidas’ en contratos públicos que investiga el Tribunal Supremo. Una situación casi igual para ambos, pero que, sin embargo, están enfrentando desde estrategias muy diferentes a la hora de romper relaciones con su antiguo partido.

La investigación se centra en un presunto sistema de cobro de comisiones ilegales a cambio de facilitar adjudicaciones de contratos públicos, principalmente de obra e infraestructuras. Según los indicios recopilados por los investigadores, empresarios habrían pagado mordidas para asegurarse licitaciones favorables, y ese dinero se habría canalizado a través de intermediarios y responsables políticos con capacidad de influencia en la toma de decisiones administrativas.

En ese marco, a Santos Cerdán se le investiga por su posible papel como coordinador o gestor de esos pagos, utilizando su posición orgánica y sus contactos para influir en adjudicaciones concretas, mientras que José Luis Ábalos es investigado por su presunta intervención en el favorecimiento de empresas desde cargos institucionales y por un posible beneficio directo o indirecto derivado de esas adjudicaciones.

La cuenta de Twitter de Ábalos

Ábalos lleva ya más de un año imputado por esta causa y, aunque en general ha querido mantener un perfil bajo, en los últimos meses ha cambiado de estrategia y ha utilizado canales públicos para atacar a sus antiguos compañeros, siguiendo los pasos de Koldo García y Víctor de Aldama.

Su primer ataque llegó a través de su cuenta de X, antes Twitter, tres días antes de entrar en la cárcel, en la que publicó que había presentado varias preguntas al Congreso. La primera se centraba en presuntas irregularidades en el entorno de la Autoridad Portuaria de Valencia, donde Ábalos solicita que el Ejecutivo explique la política de gestión y liquidación de dietas e indemnizaciones que habrían beneficiado a la presidenta del organismo al aplicarle un régimen reservado a personal excluido de convenio, lo que sería legalmente incompatible para altos cargos.

La otra pregunta trata sobre el dispositivo de la Policía Nacional en el barrio del Cabral de Vigo, que según denuncia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, fue supuestamente abortado tras la visita de tres dirigentes del Partido Popular.

Dos días más tarde llegaba la mayor bomba contra el Gobierno: “Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió”. Un ataque directo contra el presidente, que por el momento ha sido negado por él mismo y Otegui y de lo que no se han aportado más pruebas hasta ahora.

El presidente del Gobierno español,
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (REUTERS/César Olmedo)

Esto creo un revuelo dentro del Gobierno y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz llegó a llamarle “golfo” en unas declaraciones públicas. Otra vez a través de su cuenta de X, Ábalos respondió: “antes de llamarme “golfo”, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío".

“No hubo financiación ilegal en el PSOE”

Por su parte, Cerdán sigue manteniendo una estrategia mucho más reservada en cuanto a sus declaraciones públicas. Desde su salida en prisión, ha enfatizado, sobre todo, su inocencia, y ha denunciado “manipulaciones y mentiras” alrededor de su caso, mostrando un malestar con el PSOE, pero sin nombrar a nadie concreto.

La única vez que ha nombrado al presidente del Gobierno ha sido para mostrar su tristeza sobre su relación. “Con lo que me conoce Pedro, pensé que lo tendría claro”, declaró desde prisión. Sin embargo, sus comparecencias se han centrado en destacar su versión de los hechos, en poner en duda las pruebas de la investigación y el daño personal sufrido.

Más allá de eso, sigue defendiendo también la inocencia de su antiguo partido. En su comparecencia este miércoles en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, ha negado “rotundamente” una financiación ilegal de PSOE.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado que el partido se haya financiado ilegalmente durante su etapa como 'número tres' del PSOE . (Fuente: Europa Press, Senado)

Durante su intervención, Cerdán ha asegurado que las primarias de 2017 “no se financiaron” con las “saunas” de Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, sino a través de un sistema de microcréditos auditado por el Tribunal de Cuentas.

Y sobre las primarias de Sánchez, Cerdán ha asegurado que “no controlaba el dinero en ningún momento de la campaña”. “Yo no controlé ni un euro de ese dinero”, ha manifestado. Una muestra más de como Cerdán sigue manteniendo una especie de ‘pacto de no agresión’ con el partido en el que participó durante años.

