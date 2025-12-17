Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentando este año el balance de personas desaparecidas

El Ministerio del Interior busca psicólogos que puedan ayudar a las familias de personas desaparecidas. El único requisito es que haya denuncia previa por esa desaparición. La Secretaría de Estado de Seguridad está licitando un contrato para contar con este nuevo servicio, que incluye 3.733 horas de atención psicológica durante un año. El objetivo es que los psicólogos puedan empezar a trabajar el próximo 1 de febrero. El contrato es por un año, prorrogable otros cuatro años más. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 16.147 desapariciones en España, según datos del último informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). La cifra supone un aumento del 6% respecto a 2023.

El colectivo al que irá dirigido el servicio estará constituido por familiares de personas desaparecidas hasta cuarto grado. Tendrán prioridad los familiares de primer grado que lo soliciten y, de manera sucesiva, hasta llegar a ese cuarto grado de parentesco. El requisito es que esa desaparición esté denunciada. “Se priorizarán a los familiares de larga duración con denuncia activa y se tendrá en cuenta la fecha más antigua de interposición de la denuncia. En caso de concurrir en la solicitud del servicio varios familiares de primer grado de un mismo caso, tendrán preferencia para recibir asistencia de forma simultánea por los distintos profesionales que les atiendan. Si los solicitantes del servicio no disponen de los criterios preferentes definidos, se seleccionarán por orden de fecha de la solicitud”, señala el pliego de condiciones del contrato.

La atención psicológica se realizará por vía telemática. “El objetivo es llegar a cualquier familiar que solicite el servicio en cualquier lugar del territorio nacional, favoreciendo la accesibilidad, ahorro de desplazamientos y flexibilidad horaria”, explican desde Interior. No se permite la grabación de la videoconferencia sin consentimiento. La empresa adjudicataria deberá contar con una plantilla mínima de diez psicólogos, todos con una experiencia mínima de cinco años. El horario de atención será de mañana y tarde: de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

El último cartel de una persona desaparecida que aparece en la web del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES)

El ministerio del Interior presentó en marzo de 2022 el ‘I Plan de Personas Desaparecidas 2022-2024′, que pretende abordar de manera integral y coordinada el fenómeno de las desapariciones de personas, diseñado “para mejorar la prevención, la respuesta y la asistencia a las personas desaparecidas y sus familias”. Entre sus objetivos, estrategias y acciones previstas se contempla “mitigar o reducir el sufrimiento producido por este fenómeno en los familiares y allegados”, entre ellos la atención psicológica gratuita a las víctimas y familiares. El plan señalaba que se iban a “estudiar y, en su caso, promover instrumentos de colaboración con instituciones públicas y entidades privadas que puedan proporcionar atención psicológica gratuita a las víctimas y familiares”. El resultado fue una guía de 10 folios, “una guía de autocuidado” para familiares con consejos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que incluyen videos de estos profesionales.

75 euros la hora

El pasado 3 de noviembre, se presentó el II Plan. Y por fin se han decidido oficializar este servicio de atención psicológica. “La preocupación por el fenómeno está justificada, en el panorama internacional y nacional, por el elevado número de denuncias por desaparición que se recogen cada año en diferentes países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia o España. A pesar de que las personas desaparecidas son consideradas una población vulnerable y de riesgo, generalmente no se ha invertido suficiente esfuerzo en identificar, conocer y ofrecer apoyo a este fenómeno. No obstante, la necesidad global por abordar este fenómeno ha provocado que, en los últimos años, diferentes países hayan incrementado paulatinamente la elaboración de protocolos y guías que estandaricen la respuesta institucional en materia de desapariciones", señala Interior para poner en marcha este servicio. El coste es de 280.000 euros al año, 75 euros por hora de atención.

Agentes de la Policía Nacional han logrado localizar a una pareja con Alzheimer que había desaparecido el día anterior en la ciudad madrileña de Leganés.

El 50,6% de los desaparecidos son mayores de edad. Dos de cada tres afectados son varones españoles y el 91% de los casos son catalogados como ausencias voluntarias, según revela el último informe del CNDES. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han resuelto el 95,5% de las denuncias puestas en 2024. De ellas, el 72% fueron esclarecidas en menos de una semana. Solo el 1,4% de las desapariciones denunciadas han finalizado con el fallecimiento y, de ellas, la mitad de los casos corresponden a muertes accidentales. Desde que hay registros, el número de desaparecidos asciende a 321.687 personas. Actualmente, hay 6.722 casos activos.