España

El Supremo sanciona a una fiscal con 800 euros por “filtrar” el borrador de una sentencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo asegura que la fiscal ha cometido una “infracción disciplinaria grave” por una filtración al diario ‘El País’

Guardar
Fachada del Tribunal Supremo, a
Fachada del Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

El mismo día que el Tribunal Supremo ha ejecutado la condena al ya exfiscal general del Estado por revelación de secretos, condenando a Álvaro García Ortiz, a multa, indemnización y a dos años de inhabilitación por filtrar el correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía haber cometido dos delitos fiscales -“tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado” o “una persona de su entorno”, recuerda el texto-, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha multado a una fiscal a pagar 800 euros ha multado a una fiscal a pagar 800 euros por filtrar el borrador de una sentencia penal al diario El País antes de que fuera firme y notificada a las partes.

En una sentencia dictada el 10 de diciembre de 2025, el alto tribunal desestima el recurso presentado por la fiscal, destinada entonces en la Fiscalía Provincial de Barcelona— contra el decreto del fiscal general del Estado de 13 de diciembre de 2024 y confirma íntegramente la sanción disciplinaria impuesta por una infracción grave del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Los hechos se remontan a febrero de 2024 y están vinculadas a un caso seguido en la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de agresión sexual. Según los hechos declarados probados, la fiscal accedió al borrador de la sentencia a través del sistema informático judicial después de solicitar a una funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal que realizara una consulta y lo imprimiera. La funcionaria le advirtió de forma expresa de que el documento “no estaba firmada ni notificada a la Fiscalía y al Procurador”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la sentencia al fiscal general: "Lo que ha hecho ha sido defender la verdad [...]. La que tiene que pedir perdón es Ayuso"

Pese a ello, la fiscal comunicó por teléfono a la acusación particular el sentido del fallo y, horas después, el contenido del borrador acabó siendo publicado el 9 de febrero de 2024 por la web de El País con un titular que daba por condenada a la persona acusada. “La publicación recogía información de lo sucedido en el juicio y algunas circunstancias que constaban en el proyecto de borrador de la sentencia, con expresa referencia a un voto particular”, añade la sentencia.

Tras conocerse que la noticia había sido publicada, el propio órgano judicial dictó una providencia aclarando que todavía no se había dictado sentencia, lo que obligó al medio a rectificar y a corregir que la noticia se basaba en la “propuesta de magistrado ponente” a la que había tenido acceso el diario.

Negó haberla revelado al medio de comunicación

Sin embargo, la fiscal negó haber filtrado el borrador al medio de comunicación. Sostuvo que nunca entregó el documento a El País y que actuó “creyendo que se trataba de la sentencia y no de su borrador”. También alegó que no existía prueba directa de la filtración y que su conducta carecía de dolo o culpa.

Además, la sentencia subraya la casi inmediata sucesión temporal entre el acceso exclusivo al borrador -registrado informáticamente a las 9.31 horas- y la publicación de la noticia poco más de una hora después, así como el hecho de que el propio medio señalara que la fuente era “una parte” del procedimiento, cuando ni la acusación ni la defensa habían tenido acceso oficial al texto

El expediente disciplinario concluyó que la conducta de la fiscal encajaba en la infracción grave prevista en el artículo 63.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que sanciona la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de la función. La fiscal recurrió la multa alegando vulneración de su derecho de defensa, defectos formales en la instrucción del expediente y falta de prueba suficiente para acreditar que hubiera sido ella quien filtró el borrador a la prensa.

El tribunal también descarta que la fiscal actuara “sin tener la certeza de la existencia de la sentencia y de su notificación a todas las partes”. La creencia de que se trataba de una resolución definitiva no la exime de responsabilidad disciplinaria.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoJuiciosJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia, contra las faltas de ortografía: “Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis algo con errores gramaticales”

La monarca ha asistido al vigésimo aniversario de la FundéuRAE: “Quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje”

La reina Letizia, contra las

Golpe a la banca: el Supremo obliga a los bancos a pagar las costas si el consumidor gana la apelación por cláusulas abusivas

El alto tribunal cambia su doctrina para evitar que los clientes renuncien a reclamar por miedo a los costes judiciales

Golpe a la banca: el

Los reyes Harald y Sonia de Noruega estrenan web y retratos oficiales: la historia de la tiara napoleónica que luce la reina

La joya de esmeraldas que luce la esposa del monarca en la sesión fotográfica ha sido uno de los elementos más comentados por su historia y simbolismo

Los reyes Harald y Sonia

Amazon y sindicatos acuerdan reducir el ERE de Barcelona hasta los 791 empleados con una indemnización mínima de 7.000 euros

El expediente se enmarca en el despido de 14.000 personas a nivel mundial por la automatización de procesos por la implementación de la inteligencia artificial.

Amazon y sindicatos acuerdan reducir

Una orden religiosa con más de 300 viviendas en Madrid quiere desahuciar a un hombre de 66 años de su casa en la que ha vivido toda la vida

La Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT) lleva intentando expulsar al hombre desde 2022

Una orden religiosa con más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno acuerda implantar la

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

España apoya la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en la legalidad internacional ante la escalada de la “guerra contra el narcoterrorismo” de los Estados Unidos

Feijóo dice que los andaluces “no saben contar”, él tampoco: Canarias es la región con más costa, por delante de Galicia y Andalucía

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a reunir al Gobierno y a la Generalitat para tratar la reconstrucción tras la DANA: “Tendría que haberse hecho desde el principio”

ECONOMÍA

Golpe a la banca: el

Golpe a la banca: el Supremo obliga a los bancos a pagar las costas si el consumidor gana la apelación por cláusulas abusivas

Amazon y sindicatos acuerdan reducir el ERE de Barcelona hasta los 791 empleados con una indemnización mínima de 7.000 euros

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

España, a la cola de Europa en vacantes de empleo: solo en tres países hay menos puestos de trabajo

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla