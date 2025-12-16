Cuenta atrás para las vacaciones de Navidad de la infanta Sofía: una agenda discreta y una visita que ya es tradición

La Infanta Sofía, feliz y totalmente adaptada a su nueva vida universitaria en Lisboa (Europa Press)

Las vacaciones de Navidad de la infanta Sofía están cada vez más cerca. La hija menor de los reyes de España finalizará su primer trimestre académico en Lisboa y se tomará un merecido descanso antes de despedir el año. Durante estos días, podrá desconectar de las clases y aprovechar para compartir tiempo con su familia y retomar tradiciones navideñas que, aunque privadas, se mantienen año tras año.

Según el calendario oficial del Forward College, donde cursa el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, las clases concluirán el 19 de diciembre y regresarán el 12 de enero, lo que le permitirá disfrutar de 23 días sin compromisos académicos. Este período se convierte en una de las pausas más largas del curso para la infanta y, sin duda, en una oportunidad para desconectar de la rutina lisboeta y recargar energías antes del segundo trimestre.

Por su parte, los reyes tendrán que cumplir con algunos compromisos oficiales durante estas fechas, por lo que el reencuentro familiar completo se dará con un ligero desfase. Su hermana, la princesa Leonor, tendrá vacaciones del 20 de diciembre al 6 de enero, lo que permitirá que ambas coincidan varios días en Madrid durante las fiestas, compartiendo tradiciones familiares como la decoración del árbol, la llegada de Papá Noel y, más adelante, la celebración del día de Reyes.

La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

La infanta Sofía tuvo su último respiro académico en octubre, con motivo de la tradicional “reading week”, un paréntesis de aproximadamente una semana que forma parte del calendario de muchos centros educativos de estilo anglosajón. Durante esos días, los estudiantes no tienen evaluaciones y pueden dedicar tiempo a ponerse al día con sus estudios, explorar la ciudad o simplemente relajarse y disfrutar de actividades culturales. Este descanso académico, aunque breve, suele ser bien aprovechado por los estudiantes para desconectar antes de afrontar el tramo final del trimestre.

En cuanto a sus vacaciones de Navidad, por ahora no se conocen planes concretos. La agenda de Sofía sigue siendo confidencial y se mantiene la máxima discreción respecto a sus desplazamientos o actividades privadas. Lo que sí parece seguro es que repetirá la tradición familiar de visitar a su abuelo, Jesús Ortiz, el día de Reyes, para compartir juntos el roscón, acompañado de sus padres y de Leonor. Este tipo de encuentros son considerados momentos entrañables y forman parte de las costumbres que la familia mantiene desde hace años.

Los reyes Felipe y Letizia, junto a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, llegan al domicilio de Jesús Ortiz para celebrar el día de Reyes, a 6 de enero de 2024. (Jose Velasco / Europa Press)

Una etapa lisboeta llena de retos

Aunque la rutina de la infanta se mantiene en la más estricta discreción, algunos hitos académicos han sido compartidos por el Forward College. Entre ellos, destaca el Impact Project, un trabajo colaborativo en el que los estudiantes deben imaginar y diseñar propuestas para un futuro más sostenible. Este tipo de proyectos permiten a los alumnos desarrollar habilidades de análisis, pensamiento crítico y creatividad, además de fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad social, valores que la infanta ha comenzado a aplicar desde sus primeros meses de universidad.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

Otro momento destacado del trimestre ha sido la “Semana de la Lectura”, una tradición académica que ofrece a los alumnos un respiro en medio del trimestre. Durante estos días, los estudiantes pueden concentrarse en lo aprendido, avanzar en tareas pendientes o simplemente explorar nuevos entornos de la ciudad. Muchos aprovechan para viajar, descansar o dedicarse a la lectura, una afición que Sofía comparte con su madre, la reina Letizia. Esta pausa no solo ayuda a reforzar conocimientos, sino que también contribuye a equilibrar la vida académica con momentos de ocio y exploración personal.