Amara Aladel, médica, explica cómo mejorar tu salud en menos de cinco minutos: “Se llaman snacks movimiento”

Estas pequeñas píldoras de ejercicio pueden ayudar a mejora la salud general

La doctora Amara Aladel recomienda
La doctora Amara Aladel recomienda aplicar este pequeño cambio en la rutina para abandonar el sedentarismo. (Montaje Infobae)

Un 30% de la población española adulta se declara sedentaria. Esto quiere decir que tres de cada 10 españoles pasa la mayor parte de su tiempo sentado o reclinado, tanto en su vida laboral como en su tiempo libre. El deporte tampoco convence: el 48,3% no dedica tiempo a diario a realizar actividad física aeróbica, un punto porcentual por encima de la media europea, según datos recabados por el Ministerio de Sanidad.

La vida sedentaria tiene sus consecuencias en la salud de las personas. El menor gasto de energía hace que sea más fácil ganar peso, algo que, sin control, puede derivar en problemas de sobrepeso u obesidad. La falta de movimiento durante el día provoca una pérdida de masa muscular y resistencia, los huesos se debilitan e incluso el sistema inmunológico puede resentirse. A largo plazo, el sedentarismo puede derivar en enfermedades del corazón, presión arterial alta, osteoporosis, colesterol alto, diabetes, depresión o ansiedad, según MedlinePlus.

Incorporar buenos hábitos en la rutina diaria puede ser complicado, especialmente si se parte de una vida completamente sedentaria. La doctora Amara Aladel, especialista en medicina familiar y comunitaria, recomienda en estos casos un método para aumentar la actividad física a diario de forma sencilla, con tan solo cinco minutos al día. “Este vídeo no sustituye una consulta médica, simplemente voy a contarte lo que dice la ciencia”, recalca en sus redes sociales (@amaraaladel).

Los ‘snacks’ de movimiento

Una mujer sube las escaleras.
Una mujer sube las escaleras. (Freepik)

"Muchas veces creemos que para mejorar nuestra salud y nuestro físico tenemos que pasarnos el día en el gimnasio, pero la verdad es más sencilla", asegura. La respuesta está en los snacks de movimiento. "Son minidosis de ejercicio de uno a cinco minutos que vas incorporando en tu día a día, como si fueran tentempiés, pero para tu cuerpo", explica Aladel.

Estirarse, caminar por la oficina o subir y bajar escaleras son buenas formas de aplicar esta práctica, que no sustituye al ejercicio, pero puede ayudar a cortar el sedentarismo. Los snacks de movimiento “activan tu metabolismo, mejoran tu capacidad cardiovascular y también los niveles de azúcar en sangre”, dice la doctora.

Rutina de ‘snacks’ de movimiento

Para aplicar estas pequeñas píldoras de ejercicio en la rutina “no necesitas ropa deportiva superultra transpirable, no necesitas gimnasios ni bloquearte una hora completa de tu día”, asegura Aladel. “Olvídate de tener tiempo o la excusa de tener tiempo para entrenar. Esto puedes hacerlo mientras esperas a que se haga el café”, añade.

Como recomendación, la doctora explica una rutina de snacks de movimiento que pueden probar los interesados. “Empieza solo con tres snacks de movimiento al día, tres días a la semana. Estos pueden ser: subir escaleras durante dos minutos, quince sentadillas rápidas, flexiones en pared o si las haces en el suelo, puedes apoyar las rodillas y camina con paso rápido tres o cuatro minutos. Repite esto cada vez que tengas que levantarte de la silla o al despertar o antes de acostarte. En pocas semanas notarás mucha más energía y habrás pasado menos tiempo en la silla", afirma la médica.

