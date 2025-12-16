Juan Muvdi, psiquiatra: “Cuando estamos deprimidos, nuestra cabeza no es confiable”

Montaje de Infobae de una imagen de recurso de terapia y el psiquiatra Juan Muvdi . (Canva/TikTok/@drmuvdi)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en todo el mundo, el 5,7 % de los adultos la padecen depresión. La puede desarrollar cualquier persona, aunque quienes han vivido abusos, pérdidas graves o han atravesado otro tipo de eventos estresantes tienen más probabilidades de sufrirla. Es un trastorno mental común que sume al que la padece en un estado de ánimo deprimido, que lleva a la pérdida del placer y volatiliza el interés por actividades que antes resultaban agradables. Los estudios que se han hecho al respecto muestran que afecta más a las mujeres que a los hombres. Puede

La depresión es distinta de los cambios habituales en el estado de ánimo y en los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Puede deberse a problemas en la escuela y laborales o causarlos. La depresión, alerta la OMS, puede llevar al suicidio. No obstante, hay tratamientos eficaces para tratar la enfermedad, ya sea leve, moderada o grave. Pero, para poder aplicarlos, primero es necesario detectar la enfermedad.

Cómo saber si una persona tiene depresión

La depresión se manifiesta a través de una combinación de síntomas. Los más comunes, según la OMS, se encuentran la tristeza persistente, la irritabilidad y la sensación de vacío, así como la pérdida de interés o placer en actividades que antes resultaban gratificantes. Estos episodios depresivos se distinguen de las fluctuaciones habituales del ánimo por su duración e intensidad, ya que suelen prolongarse durante la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas.

A lo largo de un episodio depresivo, pueden aparecer otros síntomas como problemas de concentración, sentimientos de culpa excesiva o baja autoestima, falta de esperanza respecto al futuro, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso, una sensación acusada de cansancio o falta de energía y pensamientos relacionados con la muerte o elsuicidio. Aquellas personas que se encuentren de frente con este tipo de ideas pueden recurrir a terapia psicológica, a un ser querido que le tenderá la mano o alteléfono de la esperanza (024). No están solos y, como muchos antes, pueden atravesar esta situación con ayuda. La ideación suicida debe tomarse como una señal de alerta para pedir ayuda.

La realidad se distorsiona

La visión que tenemos de la realidad puede verse profundamente alterada cuando atravesamos una depresión. El psiquiatra Juan Muvdi, conocido por su labor divulgativa en redes sociales, ha explicado que en estos casos, “nuestra cabeza es cero confiable”. Según ha detallado Muvdi a través de su cuenta de TikTok (@drmuvdi), “cuando estamos en depresión, en nuestra cabeza está pasando algo, una alteración específica que en psiquiatría tiene un nombre muy exacto y es lo que conocemos como distorsiones cognitivas”.

Este concepto describe el modo en que la mente filtra la información de forma errónea, generando una percepción distorsionada de los hechos y de uno mismo. Las consecuencias de este filtro mental pueden ser profundas. “Cuando estamos en depresión, nuestra cabeza filtra la información de una manera equivocada y nos hace creer cosas que no son ciertas”, ha señalado Muvdi en una de sus últimas pubicaciones. Esta tendencia lleva a sobredimensionar los problemas y a interpretar la realidad de forma mucho más negativa de lo que objetivamente corresponde.

El psiquiatra ha puesto ejemplos concretos de cómo se manifiestan estas distorsiones. “Cometer un error nos hace pensar que somos lo peor del mundo”, ha explicado Muvdi. Además, ha advertido que el estado de ánimo bajo puede llevar a la creencia de que la situación no mejorará nunca: “Si nos sentimos mal, creemos que eso nunca va a mejorar”.

La interpretación de los comentarios de los demás también se ve afectada. “Si algún ser querido nos hace un comentario negativo, creemos que se acabó todo, que nos van a abandonar”, ha añadido Muvdi en sus redes sociales. Estas reacciones, según el especialista, no responden a la realidad objetiva, sino a la influencia de la depresión sobre el pensamiento. Ante este panorama, Muvdi ha subrayado la importancia de no dar por válidos los pensamientos automáticos durante una depresión: “Lo primero es no creer lo que estás pensando siempre y evaluarlo en terapia”.