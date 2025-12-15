España

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este lunes 15 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 15 de diciembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 6, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Las 10 series más vistas en Netflix esta semana

Cada uno de los títulos de este listado son dignas de maratón

Las 10 series más vistas

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

La portavocía del Gobierno la ocupará otra mujer cuando la actual ministra se vaya como candidata a presidir Aragón

Pedro Sánchez nombrará a otra

Un hombre compra una casa frente al mar por 227.000 euros y en menos de tres meses la autoridades deciden demolerla

El derrumbe forzado de una vivienda en Suffolk reaviva el debate sobre los riesgos ambientales y urbanísticos que amenaza el litoral

Un hombre compra una casa

María Patiño se pronuncia sobre la marcha de Kiko Matamoros: “Me he sentido sola, no me ha llamado nadie”

La presentadora ha apuntado a las “faltas de respeto” del colaborador y confiesa haberse sentido responsable de su salida

María Patiño se pronuncia sobre

Rodrigo Arteaga, médico: “Estos son los nutrientes más importantes para mejorar la firmeza de tu piel”

La alimentación es uno de los factores más importantes para cuidar la piel

Rodrigo Arteaga, médico: “Estos son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez nombrará a otra

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

ECONOMÍA

Trabajo pacta con los sindicatos

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

‘La Caixa’, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica e Inditex: los ‘motores’ que más contribuyen al crecimiento económico de España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1