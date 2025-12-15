España

Los 800 ‘afortunados’ de Las Rozas: la única de las 25 grandes ciudades de Madrid que obsequia a sus funcionarios con una cesta de Navidad

El Ayuntamiento, del PP, ha encargado este “detalle institucional” para sus 800 empleados. Dentro del Consistorio de la capital, solo la plantilla de la funeraria tiene, por convenio, derecho a cesta

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz

Los funcionarios del Ayuntamiento madrileño de Las Rozas (100.000 habitantes) van a ser afortunados en estas fiestas. Al menos, más afortunados que sus compañeros con plaza en los otros grandes 24 municipios de la Comunidad de Madrid. Son los únicos que estas Navidades van a ser obsequiados con una cesta con productos típicos, valorada en más de 100 euros la unidad. El Consistorio, gobernado por el PP, ha licitado un contrato para adquirirlas. En realidad, retoma una tradición que había dejado de hacer en los últimos años. El presupuesto municipal para 2026 es de 140,7 millones de euros, un 4.37% más que en 2025.

El Gobierno local dirigido por José de la Uz lo llama “detalle institucional”. El número de lotes a suministrar se estima en 800, según el número de empleados públicos del Ayuntamiento. “No obstante, tratándose el número de una estimación, el límite lo constituye el presupuesto máximo que se establece como presupuesto base de licitación, sin que el Ayuntamiento se obligue a contratar un número mínimo ni máximo a suministrar”, señala el pliego de condiciones. Ese presupuesto máximo es de 82.843,20 euros (IVA incluido).

El alcalde quiere que cada cesta incluya una paleta de jamón de cebo ibérico al vacío, curación mínima de 16 meses y no más de cinco kilos; una botella de vino tinto Ribera del Duero, envejecimiento mínimo de 24 meses, en barrica de roble de 75 cl; un lomo ibérico de cebo 50% envasado al vacío, de no más de 500 gramos; un queso mezcla curado, tiempo de maduración natural estuchado al vacío, de 250 gramos: una tableta de turrón jijona calidad suprema; y 150 gramos de trufas al cacao, de 80 gramos. El presupuesto unitario del contrato es de 103,55 euros (IVA incluido.) Es el máximo. Se esperan ofertas a la baja.

Trabajadores del Ayuntamiento de Las Rozas

Infobae España ha consultado a los 25 municipios más poblados de la Comunidad de Madrid si sus respectivos Ayuntamientos han decidido agasajar a sus funcionarios con cestas de Navidad. Solo Las Rozas. Ni la capital, ni Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, Getafe, Parla, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Boadilla del Monte, Pozuelo, Majadahonda, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, Alcalá de Henares, Pinto, Valdemoro, Aranjuez, Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid ni Colmenar Viejo. Solo este último licitó un contrato (que ya ha adjudicado) por 24.803 euros en una copa de Navidad con catering que quiere ofrecer a sus 330 trabajadores la próxima semana, un evento que exige “el suministro de 330 flores de Pascua y la instalación de 15 calefactores en el lugar donde se celebre”.

Llama la atención que dentro del Ayuntamiento de Madrid, la administración local que más funcionarios tiene (casi 40.000), solo sean los destinados en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios SA los que disfruten de cesta de Navidad. Es así porque lo tienen regulado por convenio colectivo. Para este 2025, la empresa pública que gestiona los cementerios y tanatorios de la capital ha invertido 46.666 euros en comprar 392 cestas.

El objetivo de este detalle institucional es “promover la inserción laboral de las personas con discapacidad, y la mejor manera de hacerlo es el establecimiento de este proceso de licitación a favor de Centros Especiales de Empleo”. Este año, el contrato de las cestas se lo ha llevado la Fundación Juan XXIII Roncalli.

