El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los populares podrían duplicar el resultado de los socialistas andaluces, liderados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero

Juanma Moreno Bonilla, presidente de
Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, en su discurso del Día de la Bandera. (Europa Press)

Andalucía irá a elecciones antes de junio de 2026 y el último barómetro del CIS andaluz ya prevé que el PP de Juanma Moreno volvería a gobernar en la Junta y estaría a las puertas de conseguir la mayoría absoluta en la Cámara.

De acuerdo al último estudio publicado este lunes, el PP conseguiría una horquilla de entre 53-55 diputados. Esto es, en el escenario más optimista, conseguiría la mayoría absoluta en la Cámara andaluza (fijada en los 55 diputados). Muy por detrás quedaría el PSOE de María Jesús Montero, que tendría que conformarse con una estimación de 25-28 escaños.

En tercer lugar se sitúa Vox, que en el escenario más optimista se quedaría a tan solo tres diputados de los socialistas, con 22, y en el más pesimista llegaría a los 19. Adelante Andalucía sería la cuarta fuerza con una estimación de entre 5 y 6 diputados.

