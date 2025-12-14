Un cazador encuentra el cuerpo de una mujer desaparecida en Galicia a finales de noviembre

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / Guardia Civil

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones de Lalín, en Galicia, ha reavivado la preocupación en torno a la desaparición de Clotilde Teixeira, la mujer de 53 años, cuyo rastro se perdió a mediados de noviembre en este municipio pontevedrés. Según ha informado Europa Press, unos cazadores han encontrado el cadáver la tarde de este domingo en una zona de zarzales situada a escasos 100 metros de la rotonda de entrada a la localidad, un área próxima al núcleo urbano.

Las fuentes consultadas por la agencia de comunicación han precisado que el descubrimiento se ha producido en torno a las 17.20 horas, momento en el que unos cazadores han alertado a las fuerzas de seguridad. Tras recibir el aviso, los agentes han acordonado el entorno, mientras que un forense ha llegado pasadas las 20.00 horas para realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el lugar del hallazgo se han desplazado este domingo tanto efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local como el alcalde de Lalín, José Crespo, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Areán González, según ha recogido Europa Press.

Las labores de búsqueda revisitan los lugares ya rastreados

A pesar de que todavía se está a la espera de la confirmación oficial sobre la identidad del cadáver, las mismas fuentes han señalado que el lugar donde ha aparecido el cuerpo ya había sido rastreado previamente. En esas tareas han participado tanto unidades caninas de la Guardia Civil como grupos de voluntarios que han realizado batidas por la zona.

El dispositivo de búsqueda de la desaparecida ha contado también con la intervención de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el Grupo Especial de Localización y Rescate (GERL) de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, el servicio municipal de Protección Civil de Lalín y los voluntarios de Protección Civil de Agolada. El cuerpo que ahora se ha encontrado en Lalín no presenta signos de violencia aparente, según publica La Voz de Galicia.

La desaparición de Clotilde Teixeira fue denunciada por su marido a última hora del 17 de noviembre, después que saliese a dar su paseo habitual y no regresara a casa. En un primer instante, se pensó que podía haberse desorientado. En el momento en que se le perdió la pista, vestía un jersey azul de cuello alto, una cazadora, pantalón gris y botas negras, según la información facilitada por Europa Press.

De acuerdo a lo recogido por el Diario de Pontevedra, testigos y cámaras de seguridad sitúan a Clotilde Teixeira en la N-525, en Lalín, el día de su desaparición. Se cree, además, que la mujer desaparecida estuvo ese lunes en la parroquia de Filgueira. El hallazgo de esta pista, según publicó el diario provincial, se produjo mientras continuaba la tercera jornada de búsqueda, en la que participaron drones de la Axencia Galega de Emerxencias, un dron de la Guardia Civil, unidades del Seprona, seis patrullas de la Benemérita y un perro del equipo cinológico de Zamora.