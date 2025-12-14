España

El presidente de la Conferencia Episcopal afirma no ser “neutral” respecto a las reglas del Estado de derecho

Luis Argüello insta al Gobierno a convocar elecciones ante una situación política en España que, según el también arzobispo de Valladolid, se encuentra más “bloqueada” que hace seis meses

Guardar
El arzobispo de Valladolid y
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello durante la rueda de prensa celebrada en Madrid tras 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), un día después de reunirse con el papa León XIV. EFE/JJ Guillén

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, han generado una intensa controversia política tras su posicionamiento sobre la situación institucional en España. La última intervención de Argüello ha sido a través de su perfil de X, en el que ha afirmado que no mantiene una postura “neutral” en cuestiones relacionadas con el respeto a las reglas fundamentales del Estado de derecho, una afirmación que ha provocado la reacción inmediata del Gobierno.

Según ha recogido la Agencia EFE, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al líder eclesiástico de abandonar la “neutralidad política de la Iglesia” al pronunciarse “a favor del fin del actual Gobierno”, y le ha instado a respetar tanto la democracia como al Ejecutivo. Estas palabras se las ha hecho llegar el ministro a través de una carta a Argüello.

Ha sido a raíz de estas declaraciones cuando, a las 22:55 horas, el arzobispo lanzaba su mensaje en su perfil de X. En su publicación, indicaba textualmente: “Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”.

Luis Argüello, presidente de la
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, considera que hay que convocar elecciones ante una situación política "bloqueada" en España. / Captura de pantalla de X

Sánchez y Bolaños responden a Argüello

La última controversia entre la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo surgía este domingo a raíz de la publicación de una entrevista en La Vanguardia, en la que Argüello ha manifestado que la situación política en España se encuentra actualmente más “bloqueada” que hace seis meses debido a la ausencia de presupuestos. En ese contexto, ha solicitado que se recurra a “una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciaba al respecto poco después. Sánchez ha intervenido en un acto celebrado en Cáceres a una semana de las elecciones autonómicas. El presidente ha señalado que, en su opinión, la Conferencia Episcopal no realiza este tipo de declaraciones cuando gobierna la derecha. Por ello, ha defendido que entonces “quieren que se respeten los cuatro años que mandata la Constitución”.

Acto seguido, y durante el mismo discurso, Sánchez ha propuesto a Argüello una alternativa adicional: “Respetar el resultado electoral, aunque no te guste”. No obstante, también le ha animado a que, “si se quiere presentar a unas elecciones, tiene a la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, y a ver qué resultado saca”. Pero el presidente no ha sido el único en responder a la Conferencia Episcopal.

A través de la red social X, Bolaños ha recuperado las palabras de Pedro Sánchez durante el mitin de esta tarde en Extremadura: “El tiempo de que los obispos intervengan en la política de nuestro país terminó con la dictadura”. En esta publicación, el ministro también ha solicitado a la Conferencia Episcopal “neutralidad política”, así como “que disimulen un poco su querencia a PPVox”.

El Partido Popular, del lado de la Conferencia Episcopal

La vicesecretaria nacional del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha comentado las opiniones del presidente de la Conferencia Episcopal y entiende que hable “como cualquier español”. A raíz de los comentarios del arzobispo, Fúnez ha recalcado que “este país necesita las urnas”. “Yo respeto las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal y comparto sin ningún lugar a dudas que lo que este país necesita es poner las urnas y que los españoles hablen”, ha señalado la vicesecretaria nacional del PP.

Temas Relacionados

Pedro SánchezFélix BolañosConferencia Episcopal EspañolaIglesiaEleccionesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las fuertes lluvias de la borrasca Emilia, en directo: 13 municipios en Valencia suspenden las clases del lunes y se registran 30 incidencias en Almería

Según la Aemet, la alerta roja en el norte de Valencia se reduce a naranja a partir de las 6.00 horas del lunes, mientras que el sur pasa directamente a amarilla

Las fuertes lluvias de la

El K-pop muestra su fuerza en España: descubre lo más popular en iTunes

Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos España

El K-pop muestra su fuerza

Un cazador encuentra el cuerpo de una mujer desaparecida en Galicia a finales de noviembre

El hallazgo del cuerpo en avanzado estado de descomposición en Lalín reaviva la preocupación por que pertenezca a Clotilde Teixeira

Un cazador encuentra el cuerpo

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 14 de diciembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: comprueba los resultados

Comprueba los resultados del Quinigol del 14 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Comprueba los resultados del Quinigol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia suspende las clases este

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

El Yunque, la secta ultracatólica que exmiembros vinculan a Revuelta, el grupo juvenil con el que ha roto Vox

Condenado a tres años y un día de prisión por robar 1,48 euros de la caja registradora de una gasolinera de Huelva

El reguero de escándalos en el PSOE agota la paciencia de los socios de Sánchez: encontronazo con Sumar y ultimátum del PNV

Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Air Europa reconoce que la suspensión de vuelos a Venezuela genera “muchas pérdidas” y “problemas para los usuarios”

Precio de la luz estará cara este lunes 15 de diciembre: estas son las tarifas por hora

Juanma Lorente, abogado: “Hay muchas empresas que utilizan mal el contrato fijo discontinuo”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”