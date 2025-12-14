El presidente de la Conferencia Episcopal afirma no ser “neutral” respecto a las reglas del Estado de derecho

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello durante la rueda de prensa celebrada en Madrid tras 128º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), un día después de reunirse con el papa León XIV. EFE/JJ Guillén

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, han generado una intensa controversia política tras su posicionamiento sobre la situación institucional en España. La última intervención de Argüello ha sido a través de su perfil de X, en el que ha afirmado que no mantiene una postura “neutral” en cuestiones relacionadas con el respeto a las reglas fundamentales del Estado de derecho, una afirmación que ha provocado la reacción inmediata del Gobierno.

Según ha recogido la Agencia EFE, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al líder eclesiástico de abandonar la “neutralidad política de la Iglesia” al pronunciarse “a favor del fin del actual Gobierno”, y le ha instado a respetar tanto la democracia como al Ejecutivo. Estas palabras se las ha hecho llegar el ministro a través de una carta a Argüello.

Ha sido a raíz de estas declaraciones cuando, a las 22:55 horas, el arzobispo lanzaba su mensaje en su perfil de X. En su publicación, indicaba textualmente: “Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, considera que hay que convocar elecciones ante una situación política "bloqueada" en España. / Captura de pantalla de X

Sánchez y Bolaños responden a Argüello

La última controversia entre la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo surgía este domingo a raíz de la publicación de una entrevista en La Vanguardia, en la que Argüello ha manifestado que la situación política en España se encuentra actualmente más “bloqueada” que hace seis meses debido a la ausencia de presupuestos. En ese contexto, ha solicitado que se recurra a “una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciaba al respecto poco después. Sánchez ha intervenido en un acto celebrado en Cáceres a una semana de las elecciones autonómicas. El presidente ha señalado que, en su opinión, la Conferencia Episcopal no realiza este tipo de declaraciones cuando gobierna la derecha. Por ello, ha defendido que entonces “quieren que se respeten los cuatro años que mandata la Constitución”.

Acto seguido, y durante el mismo discurso, Sánchez ha propuesto a Argüello una alternativa adicional: “Respetar el resultado electoral, aunque no te guste”. No obstante, también le ha animado a que, “si se quiere presentar a unas elecciones, tiene a la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, y a ver qué resultado saca”. Pero el presidente no ha sido el único en responder a la Conferencia Episcopal.

A través de la red social X, Bolaños ha recuperado las palabras de Pedro Sánchez durante el mitin de esta tarde en Extremadura: “El tiempo de que los obispos intervengan en la política de nuestro país terminó con la dictadura”. En esta publicación, el ministro también ha solicitado a la Conferencia Episcopal “neutralidad política”, así como “que disimulen un poco su querencia a PPVox”.

El Partido Popular, del lado de la Conferencia Episcopal

La vicesecretaria nacional del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha comentado las opiniones del presidente de la Conferencia Episcopal y entiende que hable “como cualquier español”. A raíz de los comentarios del arzobispo, Fúnez ha recalcado que “este país necesita las urnas”. “Yo respeto las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal y comparto sin ningún lugar a dudas que lo que este país necesita es poner las urnas y que los españoles hablen”, ha señalado la vicesecretaria nacional del PP.