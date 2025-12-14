España

El K-pop muestra su fuerza en España: descubre lo más popular en iTunes

Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos España

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jesús Avilés)

El fenómeno del K-Pop ha sobrepasado fronteras y se ha convertido en un inmenso motor cultural global. La popularidad de este género musical, originario de Corea del Sur, se manifiesta claramente en las listas de éxitos de plataformas digitales alrededor del mundo.

Un vistazo al top 10 de las canciones más escuchadas en iTunes, según un listado de la compañía de Apple, destaca la presencia predominante del K-Pop, evidenciando su efecto en la industria musical. Esta expansión ha consolidado al K-Pop a nivel global captando el interés y la pasión de millones de oyentes.

El éxito del K-Pop en plataformas como iTunes no es fortuito; es el resultado de una combinación de estrategias eficientes de marketing digital, producción musical de alto nivel y la dedicación de sus fanáticos. A continuación se encuentran las 10 canciones de K-pop más populares en iTunes.

Los miembros de BTS en el póster para Proof. (@bts.bighitofficial)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- Kill This Love - BLACKPINK

3.- WHISTLE - BLACKPINK

4.- As If It's Your Last - BLACKPINK

5.- BOOMBAYAH - BLACKPINK

6.- DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK

7.- SOMEDAY - BTOB

8.- But a dream - 송소희

9.- Good Goodbye (with. Duomo) - HWASA

10.- Rendezvous - AHOF

El K-pop domina al mundo musical

La creciente popularidad del K-pop también puede atribuirse a la fuerte presencia digital y el uso de las redes sociales para interactuar con los seguidores. Plataformas como YouTube, X (antes Twitter) e Instagram han permitido a los artistas conectar directamente con sus fans, rompiendo barreras culturales y lingüísticas.

El origen del K-pop se remonta a los primeros años de la década de 1990, cuando los grupos iniciales comenzaron a experimentar con diferentes géneros musicales y presentaciones escénicas elaboradas. Desde entonces, la industria ha evolucionado significativamente, adoptando nuevas tecnologías y métodos de producción que han elevado la calidad de la música y los videos. Las compañías de entretenimiento coreanas desempeñan un papel crucial en el entrenamiento y preparación de los artistas, asegurando que estos posean habilidades excepcionales en canto, baile y actuación.

Una característica destacada del K-pop es la interacción constante con sus seguidores, conocidos como “fandoms”. Estos grupos de fans son extremadamente leales y se involucran activamente en promover a sus artistas favoritos, organizando eventos, campañas en redes sociales y colaboraciones internacionales.

Este nivel de dedicación ha impulsado la expansión del K-Pop más allá de las fronteras de Corea del Sur, ganando terreno en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina.

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

Cómo era el K-pop en la década de los 90

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la distribución de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno mundial conocido como "Hallyu" que también influye en moda, cosméticos y cine.

