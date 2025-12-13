Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en una rueda de prensa en la sede del partido en Mérida. (Europa Press)

Los extremeños acudirán el próximo 21 de diciembre a las urnas con motivo de las elecciones autonómicas de Extremadura, donde se decidirán los 65 escaños de la Asamblea que, desde 2023, está gobernada por el Partido Popular, encabezado por María Guardiola, la primera presidenta autonómica de la comunidad, que tomó el relevo del socialista Guillermo Fernández Vara (2015-2023).

Desde el Partido Socialista, liderado ahora por Miguel Ángel Gallardo, el primer candidato que concurre como procesado, han destacado que, a lo largo de las casi cuatro décadas ininterrumpidas en las que han estado al frente del Gobierno autonómico, la región ha crecido gracias a su estrategia basada en “mejorar las infraestructuras, reforzar los servicios públicos, fomentar las energías renovables, apoyar a la agroindustria y aumentar la cohesión social”.

El PSOE ha criticado los dos años de gestión del Partido Popular por provocar “varios problemas” como generar “menos normas para controlar la economía”, no tener un plan claro para crear industrias o bajar los impuestos “a pequeños grupos de personas con muchos recursos”.

Cambiar el modelo de producción

En materia económica, el PSOE ha presentado su programa electoral, donde propone apoyar a los sectores que crean valor y modernizar los tradicionales, poniendo la energía en el centro. Para ello, promete generar una “estrategia extremeña” para cambiar el modelo de producción y unir la energía, la industria y la tecnología para “que la riqueza se quede en la región”.

El presidente del Gobierno ha participado en el inicio de la precampaña de cara al 21D.

Además, afirma que facilitará los trámites administrativos a empresas, cooperativas y autónomos. En la misma línea, desarrollará una “ventanilla única” para que los proyectos industriales importantes se hagan rápido, ofreciendo ayuda técnica completa. Sobre estos proyectos, indica que les facilitará más electricidad.

Las ayudas a Autónomos y pymes

Al igual que el resto de partidos, el PSOE ha señalado en su programa la importancia para la región de las pequeñas empresas, los comercios, los trabajadores autónomos y las cooperativas, y ha anticipado un plan para ayudar a las pymes de las zonas rurales y asegurar que las zonas industriales cuenten con energía suficiente, renovando las redes eléctricas, la conexión a internet y la energía.

Además, entre sus propuestas, destaca apoyar las industrias importantes para la región como la agroindustria, el reciclaje y las baterías, así como fomentar el comercio local y mejorar la logística para que las tiendas reciban y envíen productos con facilidad.

En cuanto a los autónomos, sugiere crear una ventanilla única de forma digital y presencial para las altas, ayudas y trámites, adelantar los pagos de subvenciones por partes o que los nuevos autónomos y pequeños negocios paguen menos impuestos durante sus primeros años. Respecto a las cooperativas, los socialistas proponen invertir en mejorar, digitalizar y ayudarlas para que vendan en otros países y apoyarán los acuerdos para entrar en nuevos mercados y exportar mejor.

Empleo para jóvenes y parados de larga duración

Respecto al empleo, el PSOE ha presentado una serie de medidas para dar “oportunidades reales” a jóvenes, mujeres, parados de larga duración y profesionales preparados. En concreto, plantea poner en marcha un programa de primer trabajo para recién graduados en Formación Profesional y crear un foro de empleo para el territorio con sindicatos, empresas y organizaciones.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante un acto del partido. (Carlos Criado/Europa Press)

Además, los de Gallardo recomiendan fomentar la contratación de personas con discapacidad, dando beneficios a las empresas contratantes, reforzar las políticas de empleo para personas en paro de larga duración, mayores de 45 años y los más vulnerables. También pretenden llegar a acuerdos con empresas ubicadas en zonas para fomentar los contratos fijos entre los más jóvenes.

Recuperar unos impuestos y reducir otros

En materia impositiva, los socialistas han señalado en su programa para las elecciones de Extremadura de 2026 que pretenden recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, “un dinero que algunas personas deben pagar al Estado porque tienen muchas propiedades o bienes”. También volverán a imponer el impuesto para grandes propietarios que tengan viviendas vacías y fomentar así las viviendas en alquiler.

Además, proponen cambiar los tipos del IRPF autonómico: “Quien gana más, paga más”, señalan, y añaden que otorgarán ayudas para las familias. También plantean reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se abona al comprar una propiedad, así como crear deducciones para quienes decidan vivir en pueblos pequeños y zonas rurales.

Por otra parte, los socialistas plantean que los impuestos como el IRPF y patrimonio sean parecidos en todas las comunidades autónomas para evitar que las personas se muden solo por las cargas fiscales, y cambiar el reparto de dinero del Gobierno central a las comunidades y garantizar que “sea justo y que nadie reciba mucho o poco”, aunque estas medidas deberían pasar antes por el Congreso de los Diputados.