El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El PP no reduce su crítica con el partido vasco y Miguel Tellado les acusa de ser “la muleta de Sánchez”

El presidente del PNV, Aitor
El presidente del PNV, Aitor Esteban, en su intervención en la IX Asamblea General del PNV (IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS)

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que, si no terminan ya los “escándalos” del Gobierno, tendrá que convocar elecciones. Ha explicado que el partido observa con preocupación la situación, aunque considera que el líder socialista “debería estar aún más preocupado”. “Así no se puede aguantar un año y medio”, ha sentenciado el político vasco.

Esteban ha intervenido en la Asamblea General del PNV en Vitoria. El apoyo de la entidad nacionalista es determinante para la legislatura, aunque la decisión de Junts de romper con el Gobierno ya complica que salgan adelante las propuestas. Estas declaraciones llegan poco después de las duras palabras de Yolanda Díaz, exigiendo cambios en el equipo de Gobierno.

El PP vasco realizó hoy en Vitoria su comida navideña, donde tanto Miguel Tellado como el presidente del partido en Euskadi, Javier de Andrés, dirigieron sus críticas al PNV. El secretario general de los populares a nivel nacional ha rebajado la importancia de las palabras de Esteban, al asegurar que “PNV y PSOE son indistinguibles”.

Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la diputada del PNV, Maribel Vaquero, quien ha tildado de error la intención de centralizar los fondos europeos. (Fuente: Congreso)

PNV habla de elecciones

Durante la Asamblea, Aitor Esteban expresó que el Gobierno de Pedro Sánchez afronta “una vuelta de tuerca más en una sensación de agotamiento y enrarecimiento de la legislatura”, tras los “detenciones y procesamientos continuados” y casos de “actitudes machistas” en altos cargos.

“Este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador”, afirmó el dirigente nacionalista, quien también hizo referencia a la dificultad para aprobar presupuestos y la existencia de una “mayoría negativa permanente” en el Congreso. Esteban insistió en que la situación no puede mantenerse hasta el final del mandato y reclamó que “o se cierra la hemorragia ya” o convocatoria electoral.

Pedro Sánchez hace suyo el resultado de PNV y EH Bildu: "Nueve de cada 10 votos fueron a partidos políticos que apoyaron este Gobierno".

PP y PNV, lejos de las paces

Por otro lado, el presidente del PNV criticó al PP y cuestionó su capacidad de ser una “alternativa”, a pesar de la debilidad actual del Ejecutivo y del PSOE. “Con la actuación y el talante que llevan mostrando, ahí no nos van a encontrar. No así y no con esas compañías que tienen”, remarcó Esteban, dejando claro que el PNV rechaza posicionarse del lado de los populares.

Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del partido, ha acusado al PNV de actuar como “una muleta fiel de Sánchez” y de mantener una “unidad de acción” con el PSOE. Según Tellado, ambas formaciones priorizan el poder y considera que el PNV “no se separa un milímetro de Sánchez, a pesar de su hundimiento”. Ha planteado además que “quizá el PNV también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción”, y calificó la relación PSOE-PNV de “coalición de intereses privados.”

Tellado sostuvo que tanto el PSOE como el PNV están “abandonando los problemas de los ciudadanos”, como la vivienda y la inmigración, y sugirió que ambos buscan evitar las investigaciones judiciales. Señaló casos como el de Antxon Alonso, a quien describió como socio de Santos Cerdán vinculado a presuntas mordidas y apoyos parlamentarios, y el de Leire Díez, que ahora ha sido puesta en libertad tras ser detenida por corrupción.

