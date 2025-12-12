España

Una mujer roba un barco cargado de paquetes y se estrella en Venecia: daña un puente de casi 500 años

La joven chocó la embarcación contra el lateral del canal, destruyendo parte de la construcción

Guardar
Una mujer roba un barco cargado de paquetes y se estrella en Venecia (X)

Una mujer acabó detenida el pasado jueves en Venecia por robar un barco tradicional cargado de paquetes para transportarlos. La joven estrelló la embarcación contra el lateral del canal, destruyendo parte de la construcción. El vídeo no ha tardado en viralizarse en redes, donde se ve a la mujer perder el control del barco y chocar, para después bajarse rápidamente y abandonar el lugar.

Las autoridades locales han iniciado una evaluación de los daños estructurales ocasionados al Puente de Rialto. La anécdota llama especialmente la atención por lo curioso que resulta ver un barco tradicional de Venecia atravesando el mítico canal a gran velocidad, para acabar estrellándose.

El barco implicado, un ‘topo’ utilizado habitualmente para el transporte de cargas en la ciudad, había quedado amarrado cerca del Palazzo dei Camerlenghi. Los usuarios en redes sociales se preguntan por el tiempo que estuvo navegando, los daños causados y cómo logró robar la embarcación a plena luz del día.

(Fuente de Instagram: venezia_non_e_disneyland)

Robo del barco en el canal de Venecia

La mujer aprovechó la ausencia de los empleados para intentar apropiarse de los paquetes. Advirtió que varios testigos se acercaban y, de manera apresurada, subió rápidamente a la embarcación, puso en marcha el motor sin titubear y navegó sin rumbo fijo por el canal, hasta perder por completo el control y estrellarse contra la barandilla lateral del histórico puente, causando gran sorpresa entre quienes presenciaron el incidente.

Tras el choque, al menos tres postes y parte de la superficie de apoyo de la balaustrada resultaron destruidos. Varios paquetes y fragmentos de piedra terminaron en el agua y fueron recuperados posteriormente por las autoridades, que arrestaron a la sospechosa en el lugar del incidente. La mujer, conocida por antecedentes previos, permanece detenida y enfrenta cargos por robo y otros delitos relacionados con los hechos.

Puente de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)
Puente de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

Investigación

Las autoridades locales han iniciado una evaluación de los daños estructurales ocasionados al Puente de Rialto, una obra renacentista de piedra finalizada en 1591 y uno de los principales símbolos de Venecia. La estimación del coste de reparación todavía no se ha concretado. Expertos consideran que la recuperación de la balaustrada es viable, pero requerirá un trabajo especializado y la localización de multitud de piezas, dado el valor histórico y arquitectónico del conjunto afectado.

La prioridad en estos momentos consiste en recuperar todos los fragmentos desprendidos como consecuencia del impacto, incluso aquellos que se encuentran bajo el agua. El elevado tránsito diario de góndolas y lanchas por la zona puede complicar la operación de búsqueda y extracción, aunque las autoridades insisten en que la situación está controlada y que el incidente no supone una amenaza grave para la estabilidad general del puente.

Además de la labor de arqueo y recolección de restos, se han reforzado las medidas de seguridad en el área para evitar posibles accidentes y proteger las tareas de recuperación. La investigación sobre el suceso se mantiene activa para determinar responsabilidades, mientras los equipos municipales aceleran las labores de limpieza y recuperación en la zona afectada, buscando restaurar la normalidad en el menor plazo posible.

Temas Relacionados

DetenciónDelitosItaliaVeneciaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura y presidente del partido en Cáceres desde 2019, Fernández Calle afronta sus primeras autonómicas en las anticipadas del 21 de diciembre

Óscar Fernández Calle, un enfermero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Emma Goberna, psicóloga: “El amor de verdad aparece cuando hay atracción, afecto y admiración”

Según la teoría del triángulo del amor de Sternberg, para que una relación sea completa se necesitan tres componentes indispensables

Emma Goberna, psicóloga: “El amor

Empieza el desalojo de la casa de ‘Gran Hermano 20’: los cinco finalistas y la fecha del último programa

La edición, cuya emisión estaba prevista hasta febrero, se recorta por sus bajas audiencias y encara un cierre fulminante

Empieza el desalojo de la

Ana Molina, dermatóloga: “Hay un momento exacto en el que tu crema hidrata el doble”

La especialista explica cómo un gesto cotidiano puede transformar por completo el cuidado diario de la piel

Ana Molina, dermatóloga: “Hay un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Fernández Calle, un enfermero

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

La Justicia española avala el derecho de un salvadoreño a la nacionalidad por origen sefardí

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

El PP encuentra en María Jesús Montero un filón para su ofensiva contra la “corrupción” del Gobierno de Sánchez: “Es el otro nexo”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

Precio del oro en España hoy viernes 12 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El Gobierno multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro por cobros indebidos a inquilinos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”