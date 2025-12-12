Una mujer roba un barco cargado de paquetes y se estrella en Venecia: daña un puente de casi 500 años

Una mujer roba un barco cargado de paquetes y se estrella en Venecia (X)

Una mujer acabó detenida el pasado jueves en Venecia por robar un barco tradicional cargado de paquetes para transportarlos. La joven estrelló la embarcación contra el lateral del canal, destruyendo parte de la construcción. El vídeo no ha tardado en viralizarse en redes, donde se ve a la mujer perder el control del barco y chocar, para después bajarse rápidamente y abandonar el lugar.

Las autoridades locales han iniciado una evaluación de los daños estructurales ocasionados al Puente de Rialto. La anécdota llama especialmente la atención por lo curioso que resulta ver un barco tradicional de Venecia atravesando el mítico canal a gran velocidad, para acabar estrellándose.

El barco implicado, un ‘topo’ utilizado habitualmente para el transporte de cargas en la ciudad, había quedado amarrado cerca del Palazzo dei Camerlenghi. Los usuarios en redes sociales se preguntan por el tiempo que estuvo navegando, los daños causados y cómo logró robar la embarcación a plena luz del día.

Robo del barco en el canal de Venecia

La mujer aprovechó la ausencia de los empleados para intentar apropiarse de los paquetes. Advirtió que varios testigos se acercaban y, de manera apresurada, subió rápidamente a la embarcación, puso en marcha el motor sin titubear y navegó sin rumbo fijo por el canal, hasta perder por completo el control y estrellarse contra la barandilla lateral del histórico puente, causando gran sorpresa entre quienes presenciaron el incidente.

Tras el choque, al menos tres postes y parte de la superficie de apoyo de la balaustrada resultaron destruidos. Varios paquetes y fragmentos de piedra terminaron en el agua y fueron recuperados posteriormente por las autoridades, que arrestaron a la sospechosa en el lugar del incidente. La mujer, conocida por antecedentes previos, permanece detenida y enfrenta cargos por robo y otros delitos relacionados con los hechos.

Puente de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

Investigación

Las autoridades locales han iniciado una evaluación de los daños estructurales ocasionados al Puente de Rialto, una obra renacentista de piedra finalizada en 1591 y uno de los principales símbolos de Venecia. La estimación del coste de reparación todavía no se ha concretado. Expertos consideran que la recuperación de la balaustrada es viable, pero requerirá un trabajo especializado y la localización de multitud de piezas, dado el valor histórico y arquitectónico del conjunto afectado.

La prioridad en estos momentos consiste en recuperar todos los fragmentos desprendidos como consecuencia del impacto, incluso aquellos que se encuentran bajo el agua. El elevado tránsito diario de góndolas y lanchas por la zona puede complicar la operación de búsqueda y extracción, aunque las autoridades insisten en que la situación está controlada y que el incidente no supone una amenaza grave para la estabilidad general del puente.

Además de la labor de arqueo y recolección de restos, se han reforzado las medidas de seguridad en el área para evitar posibles accidentes y proteger las tareas de recuperación. La investigación sobre el suceso se mantiene activa para determinar responsabilidades, mientras los equipos municipales aceleran las labores de limpieza y recuperación en la zona afectada, buscando restaurar la normalidad en el menor plazo posible.