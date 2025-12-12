España

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Como todos los días, el precio actualizado de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

El costo de los carburantes
El costo de los carburantes cambian todos los días (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel por litro en España? Consulta a continuación los precios más caros y más baratos en distitnas ciudades de España este viernes 12 de diciembre, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,285 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,785 euros el litro

Precio mínimo: 1,405 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,597 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,227 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,465 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,533 euros el litro

Precio mínimo: 1,286 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,615 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

