España

Un hombre encierra en casa y maltrata a su pareja durante 10 días: la Policía lo descubrió gracias a unos objetos que tiró por la ventana

El agresor causó heridas a uno de los policías durante el arresto con un cuchillo

La Policía Nacional detiene a
La Policía Nacional detiene a un hombre por encerrar y amenazar a su pareja

La Policía Nacional liberó ayer, 10 de diciembre, a una mujer que permaneció más de diez días privada de libertad en una vivienda del concejo de Langreo, Asturias. En el domicilio fue golpeada y amenazada por su pareja, que quedó detenido.

La intervención, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Asturias esta tarde, se ejecutó tras recibir una llamada de auxilio poco antes del mediodía, en la que se alertaba sobre gritos procedentes del cuarto piso de un edificio ubicado en el distrito de Riaño.

Al llegar, los agentes de policía encontraron algunos objetos arrojados por la ventana que dieron la voz de alarma entre los vecinos del barrio al evidenciar el “extremo riesgo” de la víctima. Inmediatamente, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo especial para incidentes críticos y solicitó la colaboración de unidades especializadas de intervención, así como un negociador policial.

La víctima y uno de los agentes tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos

Durante los primeros minutos, los agentes que intentaron sin éxito entrar al domicilio, para asistir a la mujer. Por lo que el equipo táctico tuvo que derribar la puerta ante la imposibilidad de garantizar la seguridad mediante otros medios, según ha informado EFE.

El agresor opuso resistencia ante las autoridades e incluso causó heridas a uno de los policías durante el arresto con un cuchillo. Por su parte, la víctima tuvo que recibir asistencia médica al haber sufrido golpes y cortes durante los diez días de encierro.

Poco después el detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de Langreo. Según ha difundido la Policía Nacional, se le imputan delitos de violencia de género, detención ilegal y lesiones.

Temas Relacionados

AsturiasPolicía NacionalViolencia de GéneroEspaña-SociedadEspaña-Noticias

