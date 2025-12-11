España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números ganadores de la lotería realizada este jueves 11 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 11 de diciembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 9, 2, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Los sanitarios escriben a Pedro Sánchez para denunciar el “desinterés” del Ministerio de Sanidad: “Queremos un sistema de salud más sólido”

Los sindicatos han enviado una carta al presidente del Gobierno en la que critican el proceso de negociación de Mónica García

Los sanitarios escriben a Pedro

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

El comité asesor de Yolanda Díaz plantea dos escensarios en función de la tributación del salario mínimo, frente a la petición de un alza del 7,5% de los sindicatos y 1,5% por parte de la patronal

Los expertos de Trabajo proponen

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Certificó su membresía y colaboración en la comunidad judía, participó en el Instituto Cervantes de Albuquerque y superó las pruebas oficiales de idioma y conocimiento constitucional requeridas

La Justicia concede la nacionalidad

La canción de Robe Iniesta que Ana Rosa Quintana recomienda a Pedro Sánchez: “Podría aplicarse la letra”

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa Quintana’ ha recordado la muerte del líder de Extremoduro y ha lanzado un reproche al presidente de Gobierno

La canción de Robe Iniesta

Los chicos viven una “hoguera del asco” en ‘La isla de las tentaciones 9′: “Le ha faltado tiempo, mi madre tenía razón”

El programa reveló a los concursantes imágenes de sus parejas en la otra villa que les decepcionaron enormemente

Los chicos viven una “hoguera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la nacionalidad

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si alguna vez se te inunda el coche, jamás intentes arrancarlo para ver si funciona”

Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a bordo: se trata de un problema de salud pública

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una mexicana por origen sefardí que superó las pruebas del Instituto Cervantes y dijo que hablaba ladino

ECONOMÍA

Los expertos de Trabajo proponen

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Existe una cláusula que puedes poner en tu contrato de alquiler para frenar a los inquiokupas”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”