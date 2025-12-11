España

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once de hoy 11 de diciembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 11 diciembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 02 06 10 12 17 20 22 25 32 34 35 39 46 47 51 54 57 60 72 75.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Si vas a comprar o te han regalado un jamón para Navidad, esto es lo que debes hacer: estas son sus partes y por dónde debes empezar a cortar

Aunque no todos los hogares de España pueden contar con el que es ya un “lujo” navideño, conviene conocer cuáles son las zonas con más o menos carne y los trucos para mantener su jugosidad

Si vas a comprar o

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

La compañía aérea, que mantiene vínculos con Venezuela, recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)

La Policía registra la sede

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

La policía se quedó atónita cuando vio la situación

Una mujer es detenida por

Precio de la luz en España este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en

La UER desmiente las acusaciones de RTVE sobre la asamblea de Eurovisión y la situación de Israel: “Algunos ataques han sido completamente inexactos”

La organización defiende la transparencia y el respeto en la Asamblea General, tras las duras críticas de José Pablo López sobre la continuidad de Israel en el certamen

La UER desmiente las acusaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aprueba la ley

El Congreso aprueba la ley que frena el ‘spam’ telefónico y obliga a una atención al cliente más ágil

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales del rescate del Gobierno de España

Una mujer es detenida por dejar que su hijo de 1 año sujetara el volante por la autopista mientras ella miraba el móvil

Una mujer de 25 años pide que su madre le pague la manutención y la Justicia lo rechaza: puede trabajar y no tiene una necesidad real

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este viernes

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 11 diciembre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”