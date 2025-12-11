España

Los sanitarios escriben a Pedro Sánchez para denunciar el “desinterés” del Ministerio de Sanidad: “Queremos un sistema de salud más sólido”

Los sindicatos han enviado una carta al presidente del Gobierno en la que critican el proceso de negociación de Mónica García

Guardar
Los representantes de UGT, CSIF,
Los representantes de UGT, CSIF, CCOO y SATSE-FSES presentan una carta al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. (SATSE)

Los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, pertenecientes al Ámbito de Negociación sanitario, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le informan de su decisión de ir a la huelga indefinida el próximo 27 de enero. En su escrito, aseguran que la causa de la convocatoria “se debe al claro desinterés del Ministerio de Sanidad por llegar a un acuerdo” que beneficie a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Las organizaciones negocian desde hace tres años la reforma del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que se ha mantenido intacta desde el año 2003. Este 2025 ha sido de los más activos en el proceso, pues el Ministerio de Sanidad ha publicado varios borradores de la norma que, si bien incluyen mejoras para el sector, no han conseguido complacer del todo a ningún colectivo. Así, los sindicatos consideran que “tanto en la forma como en el fondo”, la negociación no ha sido “en absoluto satisfactoria” en los últimos tres años.

En ese sentido, les resulta llamativo que la ministra Mónica García haya afirmado que el Estatuto Marco está “negociado en más de un 99 por ciento”, cuando, desde su punto de vista, quedan pendientes “asuntos muy importantes” para todos los trabajadores. ”Queremos un Sistema Nacional de Salud más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a nuestros ciudadanos”, insisten al presidente, pero aclaran que no será posible con la norma propuesta por el Ministerio de Sanidad" y que ha llevado, por primera vez, a convocar de manera conjunta una huelga indefinida en todo el SNS".

Sueldos, jornada y jubilación: las demandas de los sindicatos

Manifestación de los sindicatos CCOO,
Manifestación de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y CIG-Saúde frente al Ministerio de Sanidad. (Lydia Hernández Téllez)

Las cinco organizaciones han marcado varias demandas irrenunciables para el nuevo Estatuto Marco, pero Sanidad ha rechazado incluirlas en la norma al entender que se escapan de sus competencias. En su escrito a Sánchez, recuerdan que solicitaron “una acción de Gobierno coordinada”, conscientes de que “hay cuestiones esenciales” que deben contar con la participación de otros ministerios.

Los sindicatos se dirigieron por carta a los ministerios de Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda para pedir su participación en las negociaciones, pero “ninguna de ellas ha obtenido respuesta alguna”. Para los sindicatos, esto “podría evidenciar que el problema más allá del propio Ministerio de Sanidad”, lo que hace que se dirijan directamente al presidente del Gobierno.

El borrador de la norma propone una nueva clasificación profesional para arreglar desigualdades que arrastraban algunos grupos desde el 2003, pero los sindicatos quieren que este nuevo modelo también traiga la definición de nuevas retribuciones básicas vinculadas a cada grupo profesional. El equipo de Mónica García ha rechazado esta petición, pues los salarios dependen del los Presupuestos Generales y del Ministerio de Hacienda.

Los sindicatos piden también el acceso a la jubilación anticipada y parcial, así como establecer una jornada de 35 horas semanales para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, pero Sanidad insiste en que estas cuestiones competen a Trabajo y Seguridad Social.

Temas Relacionados

Trabajadores sanitariosHuelgasSindicatos EspañaSanidad EspañaPedro SánchezMinisterio de Sanidad EspañaMónica GarcíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Por qué ya no nieva como antes: las primeras nevadas del año en España se retrasarán por el cambio climático

Las proyecciones de la Agencia Estatal de Meteorología advierten que la reducción de estas precipitaciones y el acortamiento del invierno afectan especialmente a la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y el Sistema Ibérico

Por qué ya no nieva

La receta del gratén de atún: el toque gourmet para tu cena de Navidad

Con una lata de atún como protagonista tendrás un plato delicioso para acompañar con vino en celebraciones

La receta del gratén de

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España: “Para los españoles las persianas lo son todo“

La uruguaya se hace viral y suma miles de reacciones en Tiktok

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España:

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

El comité asesor de Yolanda Díaz plantea dos escensarios en función de la tributación del salario mínimo, frente a la petición de un alza del 7,5% de los sindicatos y 1,5% por parte de la patronal

Los expertos de Trabajo proponen

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Certificó su membresía y colaboración en la comunidad judía, participó en el Instituto Cervantes de Albuquerque y superó las pruebas oficiales de idioma y conocimiento constitucional requeridas

La Justicia concede la nacionalidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Madrid amplía

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una mexicana que demostró su descendencia con una carta firmada por un doctor en Historia colonial

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si alguna vez se te inunda el coche, jamás intentes arrancarlo para ver si funciona”

Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a bordo: se trata de un problema de salud pública

Las seis empresas españolas elegidas por la OTAN para el programa militar ‘Diana’: del ámbito espacial a los drones

ECONOMÍA

Los expertos de Trabajo proponen

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Carlos Melio, abogado: “La empresa no puede bajarte el sueldo cuando quiera, debe justificarlo”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”