Los sanitarios escriben a Pedro Sánchez para denunciar el “desinterés” del Ministerio de Sanidad: “Queremos un sistema de salud más sólido”

Los representantes de UGT, CSIF, CCOO y SATSE-FSES presentan una carta al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. (SATSE)

Los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, pertenecientes al Ámbito de Negociación sanitario, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le informan de su decisión de ir a la huelga indefinida el próximo 27 de enero. En su escrito, aseguran que la causa de la convocatoria “se debe al claro desinterés del Ministerio de Sanidad por llegar a un acuerdo” que beneficie a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Las organizaciones negocian desde hace tres años la reforma del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios y que se ha mantenido intacta desde el año 2003. Este 2025 ha sido de los más activos en el proceso, pues el Ministerio de Sanidad ha publicado varios borradores de la norma que, si bien incluyen mejoras para el sector, no han conseguido complacer del todo a ningún colectivo. Así, los sindicatos consideran que “tanto en la forma como en el fondo”, la negociación no ha sido “en absoluto satisfactoria” en los últimos tres años.

En ese sentido, les resulta llamativo que la ministra Mónica García haya afirmado que el Estatuto Marco está “negociado en más de un 99 por ciento”, cuando, desde su punto de vista, quedan pendientes “asuntos muy importantes” para todos los trabajadores. ”Queremos un Sistema Nacional de Salud más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a nuestros ciudadanos”, insisten al presidente, pero aclaran que no será posible con la norma propuesta por el Ministerio de Sanidad" y que ha llevado, por primera vez, a convocar de manera conjunta una huelga indefinida en todo el SNS".

Sueldos, jornada y jubilación: las demandas de los sindicatos

Manifestación de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y CIG-Saúde frente al Ministerio de Sanidad. (Lydia Hernández Téllez)

Las cinco organizaciones han marcado varias demandas irrenunciables para el nuevo Estatuto Marco, pero Sanidad ha rechazado incluirlas en la norma al entender que se escapan de sus competencias. En su escrito a Sánchez, recuerdan que solicitaron “una acción de Gobierno coordinada”, conscientes de que “hay cuestiones esenciales” que deben contar con la participación de otros ministerios.

Los sindicatos se dirigieron por carta a los ministerios de Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda para pedir su participación en las negociaciones, pero “ninguna de ellas ha obtenido respuesta alguna”. Para los sindicatos, esto “podría evidenciar que el problema más allá del propio Ministerio de Sanidad”, lo que hace que se dirijan directamente al presidente del Gobierno.

El borrador de la norma propone una nueva clasificación profesional para arreglar desigualdades que arrastraban algunos grupos desde el 2003, pero los sindicatos quieren que este nuevo modelo también traiga la definición de nuevas retribuciones básicas vinculadas a cada grupo profesional. El equipo de Mónica García ha rechazado esta petición, pues los salarios dependen del los Presupuestos Generales y del Ministerio de Hacienda.

Los sindicatos piden también el acceso a la jubilación anticipada y parcial, así como establecer una jornada de 35 horas semanales para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, pero Sanidad insiste en que estas cuestiones competen a Trabajo y Seguridad Social.