Gabriel Rufián, en los Premios Parlamentarios otorgados por la prensa: “Le agradezco mucho a mi grupo parlamentario, el PSOE... no, es broma”

El diputado d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha recibido el Premio Azote de la Oposición en la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. / Captura de Pantalla de YouTube

El humor y la distensión, normalmente ausentes en el Congreso y el Senado, han sido la norma en la entrega de los Premios Parlamentarios concedidos por la prensa. Gabriel Rufián, Cayetana Álvarez de Toledo, Míriam Nogueras, Carla Antonelli, Borja Sémper y Yolanda Díaz han sido los principales galardonados de la noche, aunque por motivos muy distintos.

La ceremonia, celebrada en el Hotel Palace de Madrid, ha sido motivo de encuentro distendido entre parlamentarios y senadores de distintos signos políticos, junto a periodistas recurrentes en las cámaras democráticas. Los obsequios, entregador por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), ha celebrado su 31ª edición abriendo la gala con una retransmisión de Pedro Sánchez, que no ha podido asistir. Eso sí, no era el Sánchez que acude al Congreso en cada sesión, sino su parodia en el programa de sátira política Polònia, retransmitido en 3Cat.

Durante la gala, ha tenido una especial mención el cronista parlamentario de El País Xosé Hermida, quien ha sido galardonado con el Premio a Mejor Periodista de 2025. El galardón lo ha entregado la presidenta de la APP, Anabel Díez, también periodista del Grupo Prisa. En un tono risueño, Díez se ha dirigido a los políticos presentes para subrayarles que “solo queremos hacer información”, además de recordarles que “cuidado con las copas que mañana hay pleno”.

Rufián y Nogueras, ‘azotadores’ de la noche, y Cayetana Álvarez, la oradora indiscutible

El premio más esperado de la noche, al Mejor Orador u Oradora, lleva el nombre de Emilio Castelar, presidente del Congreso durante la I República (1873-1874). Este galardón ha ido a parar a Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular (PP), quien no ha asistido a la ceremonia. La diputada popular hereda el puesto que, en la anterior edición, ocupó Gabriel Rufián, d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El cronista Xosé Hermida, de El País, galardonado como Mejor Periodista de 2025. / Captura de pantalla de YouTube

Sin embargo, el diputado de ERC no se ha quedado sin obsequio en esta edición, ya que ha recibido el Premio Azote de la Oposición, después que lo hiciese Óscar Puente el año anterior. En su discurso, entre risas, Rufián ha empezado su discurso por los agradecimientos: “Le agradezco mucho a mi grupo parlamentario, el PSOE..., no, es broma”. Sin perder el tono burlesco, ha continuado aludiendo a otras caras socialistas: “Gracias a mi compañero Bolaños, a mi jefe, Patxi López, que estamos formando un partido...”.

Aunque no todo han sido bromas. Rufián ha señalado que es un honor recibir dicho premio porque “hay cosas del Gobierno que no me gustan, pero hay cosas de la oposición que me gustan mucho menos”. Del mismo modo, desde Junts per Catalunya, cuya portavoz, Míriam Nogueras, ha recibido el Premio Azote del Gobierno, han insistido en que el estilo combativo que practica el partido catalán les ha permitido pasar de recibir el Premio Castigo para la Prensa hace dos años, a recibir el del “castigo al Estado”.

Borja Sémper y Yolanda Díaz, amor-odio con la prensa

La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha tenido una mención especial para aquellos senadores y diputados con quien tiene una mejor y una peor relación durante su día a día. Los periodistas han premiado a Borja Sémper, del PP, y a su gabinete de comunicación por su disposición a atender a la prensa. En el lado opuesto, la Asociación ha otorgado el Premio Castigo a la Prensa a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno desde Sumar.

Ninguno de los políticos ha estado presente en la ceremonia, aunque ambos han agradecido los galardones. En el caso de Semper, una compañera de partido ha dado el discurso en su nombre, en el que ha incidido especialmente en abogar por la “conciliación, aunque mejor predicar con el ejemplo” y en que “confía en volver pronto”. En el caso de Díaz, también una compañera de siglas ha sido quien ha dicho unas palabras, entre risas, en su nombre: “Va a hacer los offs más cortos, si os lo creéis ya es cosa vuestra”.

El PNV, UPN, el PSOE y Más Madrid, con especial mención

Otros premios de la noche han sido los entregados a diputados y senadores, tanto a los longevos como a los novatos. La diputada Maribel Vaquero, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se ha llevado el galardón a Diputada Revelación, por el que también estaba nominado Carlos Hernández, de Vox, y Verónica Martínez, de Sumar. “Se puede a partir de los 50″, ha dicho la parlamentaria, en alusión a que se ha llevado el galardón con 55 años de edad.

El obsequio equiparable en la Cámara Alta ha ido a parar a María del Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro. “Hay una cosa a la que le gano al PNV también, hay vida a partir de los sesenta”, ha mencionado entre risas, en alusión a Vaquero. La senadora de UPN es la portavoz de la comisión de investigación de Koldo y Ábalos, cuya discurso no ha estado exento de menciones a las 104 sesiones en el Senado.

Rufián, a Mazón: "Usted es un homicida y un psicópata".

La Asociación de prensa también ha premiado a Carla Antonelli, de Más Madrid, como Mejor Senadora; y a Javier López, del PSOE, como Eurodiputado del Año. Ambos han tenido palabras para calmar los ánimos estatales. En el caso de Antonelli, con especial mención a las personas trans, mientras que López ha señalado que “seríamos mucho mejores si supiéramos dirimir nuestras diferencias”.